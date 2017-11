Zoon verslaat vader in strijd om prestigieuze paardenwedrenrace Redactie

Bron: Belga 0 EPA Joseph O'Brien (links) met jockey Corey Brown. Meer Sport De Ierse trainer Joseph O'Brien heeft vandaag de Melbourne Cup, de belangrijkste paardenwedrace in Australië met een prijzenpot van 4,3 miljoen euro, op zijn naam geschreven. Het paard van de 24-jarige O'Brien, Rekindling, bleef dat van zijn beroemde vader Aidan O'Brien, Johannes Vermeer, voor. Ook paard nummer drie, Max Dynamite, was een Iers paard.

Winnaar Rekindling, het jongste paard in de race, werd door thuisrijder Corey Brown naar de zege gereden op de Flemington Racecourse in Melbourne, een parcours van 3,2 kilometer. Brown reed ook al naar de zege in de Melbourne Cup in 2009.

Door de zege van Rekindling wordt zijn eigenaar, de Australische zakenman Lloyd Williams, de meest succesvolle paardeigenaar met zes overwinningen. Vorig jaar pakte Williams de zege met het Duitse paard Almandin, dat dit jaar twaalfde werd.

