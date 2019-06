Exclusief voor abonnees Zo moeder, zo dochter: Emma Meesseman kreeg basket met de paplepel binnen Valerie Hardie

27 juni 2019

11u44 0 Basketbal Eén speelster kan het verschil niet maken, maar het scheelt toch wanneer je op een gigant als Emma Meesseman (26) kan rekenen. En je een supporter als haar mama Sonja (59) in de tribunes hebt zitten. Twee keer Meesseman voor de prijs van één: de Belgian Cats zijn gewapend voor het EK basketbal.

Emma Meesseman, dat is de overtreffende trap van haar moeder Sonja Tankrey. Niet alleen in gestalte - 1m92 versus 1m86 - maar ook in prestaties. Tankrey stond als international twee keer op het EK, in 1980 en 1985, maar een succesverhaal was dat niet. De Belgen wonnen één keer. "Andere tijden", zegt Tankrey. "Ik was geen profspeelster zoals Emma nu. Ik ging elke dag bij de RTT in Brussel werken. Ik herinner me dat we voor het EK in 1985 zes weken op stage gingen met de Vlaamse en Waalse speelsters samen - na drie weken was het al knallende ruzie (lacht). Die ene zege was al een succes."

