Zo hard was ook Taylor, die rematch niet uitsluit, na kamp toegetakeld: “Persoon toonde dat ze groot kampioene is” ODBS/VH

02 juni 2019

20u46 22 Boksen Met open wondes en kneuzingen over het hele bovengezicht, ook Katie Taylor stond in de uren na de kamp fysiek zwaar getekend de pers te woord. Het goeie nieuws voor Persoon (34), Met open wondes en kneuzingen over het hele bovengezicht, ook Katie Taylor stond in de uren na de kamp fysiek zwaar getekend de pers te woord. Het goeie nieuws voor Persoon (34), mocht ze nog doorgaan als boksster : Taylor sluit een rematch niet uit.

De Ierse gaat nu door het leven als de 'undisputed’ kampioene bij de lichtgewichten voor alle boksbonden (WBC, WBO, WBA en IBF), maar dat liep niet van een leien dakje. “Ik wist dat het een bijzonder zware kamp zou worden”, sprak ze bij het Russische RT Sport en het Britse Sky Sports. “In dat opzicht was ik alles behalve verrast. Dit was een kampioene versus een kampioene. Dan krijg je topboks te zien. Maar ik vind wel dat ik voldoende gedaan heb om de kamp te winnen, zeker in de eerste rondes. Misschien dat ik toen zelfs wat ‘te veel’ gevochten heb, maar dat is nu eenmaal mijn natuur. Ik had meer gedisciplineerd moeten zijn, want zo werd het uiteindelijk nog een ‘fifty fifty’-duel.”

Taylor toonde ook het nodige respect voor Persoon. “Delfine heeft getoond dat ze een groot kampioene is en niet voor niets zo lang regerend wereldkampioene is geweest. Om haar te kloppen en dit te bereiken, heb ik het allemaal gedaan. Hier heb ik zoveel voor opgegeven en getraind. Ongelofelijk. Of er een rematch komt? Daar sta ik zeker voor open. Nu wachten er mij nog een resem grote gevechten.”

Maar op een rematch rekent Persoon niet. “Voor mij mag het, maar ik denk niet dat ze dat risico zal lopen”, reageerde de West-Vlaamse. “Ze zullen me geen kans meer geven. In haar kamp zullen ze redeneren dat ze me voorbij is, al gebeurde dat niet op de juiste manier, zeg maar bestolen. De bokssport zit maffieus in elkaar. Een klacht bij de WBC kunnen we overwegen, maar ik denk niet dat we daarvoor sterk genoeg in onze schoenen staan.”

Katie Taylor was cut, battered and bruised but emerged with the victory to become undisputed champion.



