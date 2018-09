Zo groot was de vreugde in kleedkamer van de Cats (ondanks dat ze bij eventuele medaille slechts 5.000 euro verdienen): "Historisch voor het Belgische basket" Redactie

26 september 2018

07u09

Bron: Belga 4 When you beat @baloncestofeb in the #FIBAWWC

These girls are on 🔥🇧🇪



Credit : Instagram @JulieVanlooOff pic.twitter.com/V8oQabLu13 Pirard Augustin(@ augupir) link Meer Sport Emma Meesseman was goed voor de beslissende treffer in de laatste seconde van de wedstrijd tegen Spanje, die het met 72-63 gisteravond laat won in Tenerife. Daardoor wonnen de Belgian Cats met meer dan 8 punten verschil en plaatsten ze zich zo rechtstreeks voor de kwartfinales op hun eerste wereldbeker.

"Op dat moment waren we echt geconcentreerd. We wilden zo gefocust mogelijk blijven, ondanks de sfeer en de inzet, op de uitvoering van de spelfase zoals de coach gevraagd had. Hij dacht dat die kon werken", zei Meesseman over haar laatste actie. "Ik herinner me het vervolg dus niet goed, want er was de euforie van de supporters, de speelsters, de coach. Het was zo'n explosie van vreugde."

🇧🇪⭐ @EmmaMeesseman finished with 19 points, 8 rebounds, 3 steals, 2 blocks, 2 assists and THE shot which qualified @TheBelgianCats for the #FIBAWWC Quarter-Finals! pic.twitter.com/5UTiXiOI9t FIBA(@ FIBA) link

Ondanks statistieken die iets minder uitzonderlijk waren dan gewoonlijk, is Meesseman de op een na beste speelster uit de poulefase van de wereldbeker, na de Australische Liz Cambage. Meesseman haalt gemiddeld 24,3 punten, Cambage 30,3. Ze maakte wel het meeste rebounds tot nu toe, met 13,3 gemiddeld per match. Meesseman scoorde negentien punten en maakte acht rebounds tegen Spanje. "We waren al voor de wedstrijd overtuigd dat er iets mogelijk was. We hadden Spanje goed bestudeerd en net zoals tegen Japan (zondag, nvdr) speelden we met veel energie. Dit is historisch voor het Belgische vrouwenbasketbal. Het is ongelofelijk dat zoveel supporters naar hier zijn gekomen."

Belgian Cats stun the hosts! Meesseman hits the layup at the buzzer to put @TheBelgianCats above the magical 8-point margin, meaning they not only defeated @BaloncestoFEB, but won the group, and are moving straight to the #FIBAWWC Quarter-Finals!



Final score: 🇧🇪 72-63 🇪🇸 pic.twitter.com/pfNybiDK9P FIBA(@ FIBA) link

Lang sleepten de discussies over de WK-premies bij de Belgian Cats niet aan - in tien minuten waren ze eruit, zei manager Koen Umans. Dat is nog een understatement: het was eigenlijk te nemen of te laten voor de Cats. Umans mag zich gelukkig prijzen dat de vrouwen niet op hun strepen stonden na hun brons van het EK in 2017: daar kregen ze 3.500 euro voor. Als ze nu een medaille winnen - die kans is op een WK beduidend kleiner - dan is een premie van 5.000 euro voorzien. Tel daar een basisbedrag van 2.000 euro bij en zo is een WK-medaille in Tenerife 7.000 euro waard. Blijft het bij de top acht, dan blijft hun totale premie tot 4.000 euro beperkt. Kwalificeerden ze zich niet voor de kwartfinales, dan bleef het bij 2.000 euro. (VH)

🇧🇪, 🇨🇦, 🇺🇸 and 🇦🇺 are celebrating moving into the Last 🎱 of the #FIBAWWC 2018, with the last four remaining tickets up for grabs in Wednesday's Quarter-Final Qualifications.



📖 https://t.co/EnmiKbGPr2 pic.twitter.com/RmDE1CzucS FIBA(@ FIBA) link

Bondscoach Philip Mestdagh was net als zijn spelers in de wolken. "Ik ben zeer trots op mijn speelsters. We hadden op voorhand getekend voor een overwinning met één punt en een tweede plaats, zodat we tegen China of liever zelfs Senegal konden spelen", zei Mestdagh. "Maar we merkten dat we goed in de match zaten na een kwartier. Bij de halftime hadden we zeven punten voorsprong. We moesten dus een beslissing nemen, wetende dat Spanje zeker zijn defensie zou versterken. Wat het ook gedaan heeft, maar met veel fouten. Tot het einde zijn we voluit gegaan. Spanje kwam terug tot 7 punten en we hadden nog 1,9 seconden te gaan. We hadden een goede 'play' nodig en dan maakt Emma (Meesseman, nvdr) die korf waarbij we ons plaatsen voor de top acht van de wereld."

🇧🇪🔥 @TheBelgianCats' @MestdaghKim was on fire today in the third quarter vs Spain, scoring 11 of her 21 points in that period! pic.twitter.com/ggKdHNuLuf FIBA(@ FIBA) link

Na de bronzen medaille in Praag vorig jaar, toen we voor het eerst sinds tien jaar de eindfase speelden van een Europees kampioenschap, kan België de kwartfinales van een wereldbeker bereiken bij zijn eerste deelname. En dat na winst tegen Spanje, olympisch vicekampioen, vicewereldkampioen en Europees kampioen. "Het was al een historische topprestatie in Praag", zei Mestdagh. "Vandaag leveren we een nieuwe topprestatie, maar vooral ook vanwege de manier waarop. We hebben met een enorme intensiteit gespeeld en met veel maturiteit. We zijn zeer blij voor het Belgische basket."

Meesseman finished with 19 points, 8 rebounds, 3 steals, 2 blocks and 2 assists, Kim Mestdagh was on fire in the third, scoring 11 of her 21 points in that period, and that was the one-two combo that Spain could not handle in that #FIBAWWC Group C game!



Game highlights ⤵ pic.twitter.com/LCslIMjBd8 FIBA(@ FIBA) link

Spanje - BELGIË 63-72

19-15/20-17/22-14/11-17

Spanje: 18/52 op 2 ptn, 5/13 op 3ptn, 12/18 vw, 45 rebounds, 15 assists, 13 balverliezen, 21 fouten. Nicholls 12 (13 rbds), Ouvina 5 (1x3), Dominguez, Torrens 16 (2x3), Palau 2, Xargay 13 (1x3), Cruz 8 (1x3), Casas, Arrojo, Gil 2, Sanchez, N'Dour 5

BELGIË: 21/42 op 2 ptn, 6/20 op 3 ptn, 12/22 vw, 35 rebounds, 20 assists, 7 balverliezen, 17 fouten. K. Mestdagh 21 (3x3), Delaere 7 (1x3), Carpréaux 4, Meesseman 19 (8 rebounds), Wauters 2, Linskens 5, H. Mestdagh 1, Vanloo 6 (2x3), Allemand 5 (6 assists)