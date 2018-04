Zilver voor Sami Chouchi op EK judo: "Volgende keer pak ik goud" Valerie Hardie

27 april 2018

18u30 9 Meer Sport Geen goud, wel zilver en een eerste medaille op een belangrijk kampioenschap voor Sami Chouchi. Op het EK judo in Tel Aviv verloor de 25-jarige Brusselaar de finale van de categorie tot 81 kilo van de Israëliër Sagi Muki. Alle andere Belgen, inclusief Dirk Van Tichelt, lagen er in de ochtendsessie al uit.

Eén Belg stelde vandaag niet teleur op het EK judo: Sami Chouchi. De Brusselaar rekende, als 49ste op de ranking, eerst in sneltempo af met de Ijslander Logi Haraldsson (IJF 319) om in de achtste finale vervolgens uit te pakken met een geweldige stunt. Hij elimineerde de Nederlander Frank De Wit, toch derde op de wereldranking. Eerst waza-ari en dan afgemaakt met een ippon. In z'n kwartfinale was Chouchi daarnet duidelijk de betere van Alpha Oumar Djalo (IJF 46). De Fransman ging eerst het gevecht niet aan maar na twee bestraffingen kon hij Chouchi niet meer ontwijken. De 25-jarige Belg scoorde eerste een waza-ari en toen Djalo op zoek ging naar een punt, repliceerde Chouchi met een counter. Ippon met nog zestien seconden te gaan.

In zijn halve finale stond hij oog in oog met de Italiaan Antonio Esposito, 32ste op de wereldranking. Een judoka aan wie hij geen goede herinneringen bewaart. Op het toernooi in Parijs tuimelde Esposito op zijn schouder - het resultaat was een blessure en operatie. Twee keer trof hij de Italiaan al, twee keer moest hij het hoofd buigen. Maar niet daarnet. Het leek wel alsof Esposito niet durfde en het gevecht met Chouchi ontweek. De ref kon niet anders dan de Italiaan bestraffen en twee seconden voor het einde was de derde er te veel aan.

In de finale moest de Brusselaar het opnemen tegen de Israëliër Sagi Muki, die in de achtste finale Matthias Casse uitschakelde en in hun twee vorige confrontaties telkens de meerdere was van Chouchi. Muki was in 2015 al Europees kampioen, maar dan in de -73-gewichtsklasse. In 2016 werd hij vijfde op de Spelen van Rio - geen klein bier dus, ook was hij intussen teruggezakt naar de 33ste plek op de wereldranking. Maar Chouchi dwong de Israëliër voor een uitzinnig thuispubliek tot het uiterste, tot verlengingen zelfs. Het werd een uitputtingsslag, een tactisch steekspel ook, waarin uiteindelijk Muki met een golden score het verdict velde. Chouchi mag, met zijn eerste medaille ooit op een belangrijk kampioenschap, het EK met opgeheven hoofd verlaten.

VICE CHAMPION D’EUROPE ! @SamiChouchi (🇧🇪/-81kg/IJF49) décroche la médaille d’argent à l’Euro de judo à Tel Aviv. Énorme perf’! Le meilleur résultat de sa carrière 🇧🇪💪🏻🥋#JudoTelAviv2018 #judo #warrior #TeamBelgium #rtbfsport #LeDébutDuCommencement @europeanjudo pic.twitter.com/5UQgkrpt7Z Kevin Paepen(@ kpaepen) link

"Volgende keer pak ik goud", belooft Sami Chouchi na zilveren medaille

Sami Chouchi huilde na de verloren finale tegen thuiskamper Sagi Muki op het EK judo in het Israëlische Tel Aviv tranen van ontgoocheling. De Belg was echter ook trots over een eerste titel van vice-Europees kampioen en voelde motivatie om nog beter te worden. "Volgende keer pak ik goud", klonk het beslist in zijn laatste woorden.

De zege in zijn tweede kamp van de dag tegen de Nederlandse nummer drie van de wereld, Frank Dewit, betekende voor Sami Chouchi heel veel: "Dat gaf mij zoveel vertrouwen dat ik de rest van de dag er niet meer aan getwijfeld heb dat ik het podium zou halen. Ook de finale tegen een fel aangemoedigde Sagi Muki heb ik zonder een greintje twijfel aangepakt. Het feit dat ik heel de zaal tegen had, gaf mij alleen maar meer energie. Spijtig genoeg kon ik mijn laatste aanval onvoldoende doorzetten waardoor de Israëliër kon counteren en scoren".

Sami Chouchi ziet zijn eerste zilver op een EK als een beloning van jarenlang werken. "Ik heb altijd al geloofd dat ik dit kon en dat geloof heb ik nooit opgegeven. Ik ben steeds keihard blijven trainen. Vele blessures hebben mijn carrière afgeremd maar sinds het begin van het jaar heb ik mijn zinnen gezet op dit EK. Alles heeft in het teken gestaan van Tel Aviv. Een finale verliezen is uiteraard niet leuk maar het is een eerste stap. De volgende keer pak ik goud."

Coach Martinuzzi: "Eindelijk kwam zijn talent tot zijn recht"

De coach van kersvers vice-Europees kampioen Sami Chouchi, Damiano Martinuzzi, was niet verrast door de uitzonderlijke prestaties van zijn judoka. "Eindelijk is het talent van Sami helemaal tot zijn recht gekomen."

"Vandaag was Sami van de eerste tot de laatste seconde gefocust op wat hij moest doen", reageerde Martinuzzi na afloop. "Wij wisten al heel lang dat hij heel veel talent heeft maar de voorbije jaren wisselde hij te vaak topmomenten af met mindere prestaties. Maar vandaag heeft hij constant op een zeer hoog niveau gepresteerd".

De coach was ook niet verwonderd over het enorme zelfvertrouwen dat Sami Chouchi de hele dag door demonstreerde. "Ook dat is eigen aan zijn karakter maar ook daar: in de voorbije jaren ging dat met hoogtes en laagtes maar op dit EK heeft hij geen enkel moment van vertwijfeling laten zien. In de finale moest hij zeker niet onderdoen voor Muki en heeft hij kansen gehad om te winnen. Enkel één klein foutje in de golden score is hem fataal geworden maar dat is typisch voor een kampioenschap".

Voor Martinuzzi is Sami Chouchi een voorbeeld van een topsporter. "Sami is altijd gemotiveerd en dat maakt het leuk voor een trainer. Ik ervaar training geven aan hem zeker niet als een zware job. Integendeel, zijn inzet is voor mij de motivatie om hem constant proberen beter te maken. Ik denk dat momenteel alles zodanig rond hem gestructureerd is dat hij het beste uit zichzelf kan halen. Deze zilveren medaille is daar het beste bewijs van."

Casse, wereldkampioen bij de junioren en 14de in de categorie tot 81 kilo, maakte in de tweede ronde nog wel snel komaf met de Italiaan Christian Parlati (IJF 72): na minder dan twee minuten nam hij Parlati in een houdgreep. Maar in de achtste finale liet hij zich vangen door Muki, die op voorsprong kwam. Casse vond nooit een antwoord. Muki controleerde en kreeg wel twee bestraffingen maar de Antwerpse judoka stelde teleur. Net als vorig jaar, toen hij nog junior was, zat zijn EK er zo na twee kampen op.

Dirk Van Tichelt (33) kreeg in de tweede ronde - als twintigste op de wereldranking in de categorie tot 73 kilo was hij vrij in de eerste ronde - een opwarmertje voorgeschoteld. De Cyprioot Roudoulf Kourtides staat pas 171ste op de IJF-ranking. Van Tichelt scoorde wel snel een waza-ari maar kon het vervolgens niet afmaken: hij stond vier minuten op de tatami.

Het leek de Belg op te breken in de achtste finale want tegen het nummer zes van de wereld, Tommy Macias, maakte Van Tichelt een allesbehalve gretige indruk. Hij zette geen enkele gevaarlijke aanval in, al kon Macias ook pas met een golden score de 'Beer uit Brecht' vellen.

Roxane Taeymans (IJF 29) ging er in de eerste ronde in de categorie tot 70 kilo na diskwalificatie al uit tegen de Oostende Polleres. In diezelfde gewichtsklasse begon Gabriella Willems (IJF 42) wel met een overwinning aan het EK - ze schakelde de Zwitserse Lengweiler uit met waza-ari in de verlengingen - maar in de tweede ronde kwam ze in een houdgreep van de Britse Sally Conway (IJF 12) te zitten.