Zilver! Matthias Casse moet in WK-finale zijn meerdere erkennen in Israëlische nummer twee van de wereld GVS

28 augustus 2019

14u04 8 WK judo Matthias Casse heeft zilver gepakt op het wereldkampioenschap judo in de categorie -81 kilogram. Onze 22-jarige landgenoot kwam in de finale uit tegen de Israëliër Sagi Muki. Het nummer twee van de wereld vloerde Casse met ippon.

Casse had in de halve finales de Iraanse titelverdediger en nummer 1 van de wereld Saeid Mollaei verslagen. Met Sagi Muki stond hij in de finale tegenover zijn zwart beest. Van de zes vorige ontmoetingen kon Casse er immers maar één winnen. Ook in de WK-finale bleek de Israëliër te sterk. Na 2:39 haalde hij het met ippon.

De 22-jarige Casse, die bye was in de eerste ronde, vloerde op weg naar de finale achtereenvolgens de Chinees Zha Lasai (IJF 72) met ippon, de Italiaan Antonio Esposito (IJF 24) met waza-ari en de Slovaak Filip Stancel (IJF 91) met ippon. In de kwartfinale tegen de Duitser Dominic Ressel (IJF 5) haalde hij het in de golden score met ippon. In de halve finales zette Casse Saeid Mollaei opzij, ook met ippon (een armklem) in de golden score.

Matthias Casse werd in 2017 wereldkampioen bij de junioren. Vorig jaar beëindigde hij zijn WK-debuut bij de senioren op de zevende plaats. Eind juni kroonde hij zich tot Europees kampioen in Minsk. Voor België is de zilveren medaille van Casse het eerste eremetaal op dit WK in Japan.