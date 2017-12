Zilver dat werd omgetoverd in goud: Belga Sport zet vanavond olympische sprintsters op de 4x100 m in de verf Redactie

11u00 0 Photo News

Belga Sport vertelt vanavond het verhaal van de gouden medaille op de 4x100 meter bij de vrouwen op de Olympische Spelen in Peking. Jaren nadien kregen Hanna Mariën, Olivia Borlée, Elodie Ouedraogo en Kim Gevaert te horen dat de zilveren medaille een gouden exemplaar werd. "Die medaille is het resultaat van heel veel vrouwen. Heel veel vrouwen die gekozen hebben om zich in te zetten voor dat team", vertelde Elodie Ouedraogo. Op de Memorial Van Damme werden de dames dan toch gehuldigd en kregen ze hun gouden medaille om de nek. "Niemand had dat zien aankomen. Het is een verhaal, het is een sprookje", zegt Kim Gevaert. Hieronder al drie exclusieve fragmenten.

