Zijn ziel verkocht, of de morele winnaar? NFL betaalt knielende Kaepernick 60 tot 80 miljoen dollar om te zwijgen Valerie Hardie

19 februari 2019

06u36 0 Meer Sport Colin Kaepernick, de NFL-speler die tijdens het volkslied knielde uit protest tegen politie- en raciaal geweld, bereikte een minnelijke schikking met de clubeigenaars. Zij betaalden de gewezen quarterback van de San Francisco 49'ers naar verluidt 60 tot 80 miljoen dollar om te zwijgen.

Kaepernick begon een rechtszaak tegen de eigenaars van de National Football League (NFL) omdat ze volgens hem samenspanden om hem geen contract meer aan te bieden. De 31-jarige Amerikaan haalde in augustus 2016 het nieuws toen hij als eerste weigerde om recht te staan tijdens het nationale volkslied. Kaepernick knielde als protest tegen overdreven politiegeweld en racisme. Zijn gebaar kreeg al snel bijval van andere spelers en ontaardde in een rel met Donald Trump, die eiste dat de clubeigenaars de spelers op de keien smeten. Volgens de president onteerden die spelers de Amerikaanse vlag. Toen Kaepernick in maart 2017 een free agent werd, haalde geen enkele club hem binnen, hoewel ze nood hadden aan een quaterback. Voor Kaepernick het signaal om naar de rechtbank te stappen.

Peanuts voor NFL

Vrijdag plooide de NFL. In ruil voor een bedrag tussen 60 en 80 miljoen dollar laat Kaepernick zijn klacht vallen. Hij stemde er ook mee in om geen e-mails, sms’en of documenten over zijn zaak te publiceren. Sommigen vinden dat Kaepernick zo zijn ziel heeft verkocht: elke mens heeft zijn prijs. Vele anderen vinden dan weer dat Kaepernick als morele winnaar uit de strijd komt. De NFL wil niet dat de details publiek worden gemaakt, wat eigenlijk een schuldbekentenis inhoudt. En tegelijk houdt Kaepernick er tientallen miljoenen aan over, al is dat peanuts voor de NFL die elk jaar zo’n 15 miljard dollar ophaalt. In de NFL zal je Kaepernick niet meer zien.