Zijn mama die ‘first pitch’ doet, elke speler met nummer 45: baseballers geven overleden makker ontroerend eerbetoon LPB

13 juli 2019

11u28

Bron: MLB/Reuters 0 Baseball De baseballers van Los Angeles Angels hebben hun ploegmaat Tyler Skaggs gisteravond een ontroerend eerbetoon gegeven. De 27-jarige pitcher werd twee weken geleden dood teruggevonden.

Tijdens de thuismatch tegen de Seattle Mariners droeg elke speler van de Angels een shirt met de naam en het rugnummer 45 van Skaggs. Diens moeder Debbie gooide de ceremonial pitch richting Andrew Heaney, ploegmaat en beste vriend van Skaggs. Na afloop verzamelde iedereen zich rond de mound als eerbetoon aan hun overleden makker.

Als klap op de vuurpijl wierpen de Angels tijdens de wedstrijd een gecombineerde no-hitter: Seattle kon geen enkele honkslag maken, een zeldzaamheid in het baseball. “Dit was voor mij één van de meest speciale momenten in 25 jaar baseball”, zei Angels-manager Brad Ausmus. “De manier waarop de wedstrijd verliep, en dan die climax met een no-hitter. Het voelt aan alsof Tyler er gewoon nog bij was.”

De Angels wonnen de partij met 13-0. “Deze overwinning is voor Tyler en zijn familie, ik ben er zeker van dat hij vandaag naar ons heeft gekeken”, gaf speler Mike Trout na afloop mee. “We hielden allemaal van hem, het was voor iedereen een erg emotionele avond.”