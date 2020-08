Ziekenhuis waar Alex Zanardi opnieuw werd geopereerd positief: “Significante klinische vooruitgang” NVE

19 augustus 2020

13u45 0 Meer sport De klinische toestand van handbiker Alex Zanardi (53) gaat er significant op vooruit. Dat heeft het San Raffaele Hospital in Milaan laten weten, het ziekenhuis waar de Italiaan verblijft. Zanardi herstelt er van een ernstig handbike-ongeval in juni.

Op 24 juli werd handbiker Alex Zanardi opnieuw opgenomen op de afdeling intensieve zorgen. “Zijn klinische toestand is instabiel”, klonk het toen. Een hersenoperatie volgde voor de voormalig Formule 1-coureur. Ruim drie weken later heeft het ziekenhuis waar hij wordt verzorgd laten weten dat de Italiaan terug aan de beterhand is. “Na een periode van intensieve zorgen heeft de patiënt terug significante klinische vooruitgang gemaakt. Alex wordt nu behandeld met semi-intensieve zorgen op de neuroreanimatie-unit.”

Zanardi was in juni het slachtoffer van een ernstig ongeval tijdens een handbikerace, waarbij hij op volle snelheid tegen een vrachtwagen was gebotst. Hij werd met levensbedreigende letsels aan het hoofd met een reddingshelikopter naar het ziekenhuis in Siena gebracht. Hij werd meteen geopereerd aan de hersenen, het hoofd en het gezicht. Hij lag lange tijd in kritieke toestand in een kunstmatige coma. Vorige maand werd hij uit die coma gehaald en zelfs even ontslagen, maar al snel werd hij dus terug opgenomen op de intensieve afdeling.

De viervoudig paralympisch kampioen was in de jaren 90 coureur in de Formule 1. In 2001 verloor hij beide benen bij een ongeval op de Duitse Lausitzring toen hij deelnam aan de Champ Car.

