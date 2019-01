Zieke Luca Brecel haakt af voor Championship League YP

21 januari 2019

17u50

Bron: Belga 0 Meer Sport Luca Brecel heeft wegens ziekte forfait moeten geven voor de vijfde groepsfase in de Championship League snooker, die plaatsvindt in het Engelse Coventry.

De 23-jarige Limburger, die vorige week nipt naast de halve finales greep op de Masters, was al door de eerste drie poules geraakt waarbij hij in groep 2 de finale speelde. In groep 5 moest Brecel (WS 14) het vandaag en morgenopnemen tegen Mark Selby (WS 1), Barry Hawkins (WS 7), Stephen Maguire (WS 15), Allister Carter (WS 17), Joe Perry (WS 18) en Anthony McGill (WS 20). Hij werd vervangen door David Gilbert (WS 19).