Zichtbaar uitgeputte 'Wielemie' slaapt nog amper: "De onmenselijke pijn is verschrikkelijk. Ik kan dit niet meer volhouden" TLB

09 april 2018

09u35 232 Meer Sport "De andere kant van de medaille." Zo begint Marieke 'Wielemie' Vervoort (38) een emotionele tekst op haar Facebookpagina. Bij de tekst hoort een video, waarin een zichtbaar uitgeputte 'Wielemie' vertelt dat ze amper slaapt door de "onmenselijke pijn" die ze moet doorstaan.

"Ik maakte dit filmpje in de nacht van dinsdag op woensdag, terwijl ik crepeerde van de pijn", schrijft de rolstoelatlete. "Ik wil de mensen even met de voeten op de grond zetten. Leef en geniet van elk allerkleinste moment. Op een vingerknip kan alles gedaan zijn. Vannacht sliep ik amper een half uurtje van de pijn (ocharme mijn buren die al dat geschreeuw moeten aanhoren). Wetende dat ik zulke pijnen ook moest doorstaan in mijn periode als topsportster, ben ik des te fier op het palmares dat ik tijdens mijn lijdensweg heb behaald. Op zich is dat al topsport. En ik kon dit ook enkel door de steun van mijn vaste achterban, mijn ouders die dag en nacht voor me klaarstaan en natuurlijk ook al mijn fantastische fans."