Zeventien Belgische zwemmers mogen in Glasgow gooi doen naar EK-medaille Redactie

22 mei 2018

14u48

Bron: Belga 7 Meer Sport Zeventien zwemmers zijn geselecteerd voor het EK Zwemmen in groot bad. Dat meldt de Koninklijke Belgische Zwembond (KBZB) vandaag. Het EK vindt plaats in het Schotse Glasgow van 3 tot 9 augustus.

De selectie wordt aangevoerd door de kopstukken van het Belgisch zwemmen. Zo zal Pieter Timmers op de 50m en 100m vrije slag, het nummer waarin hij vice-Olympisch kampioen werd in Rio in 2016, in actie komen. Louis Croenen zwemt de 100m en 200m vlinderslag, Kimberly Buys de 50m en 100m vlinderslag en Fanny Lecluyse de 50m, 100m en 200m schoolslag.

De 17-jarige Valentine Dumont, die als de rijzende ster van het Belgisch zwemmen wordt beschouwd, neemt deel aan maar liefst acht nummers, waaronder vier aflossingsnummers. Alexandre Marcourt en Valentin Borisavljevic maken hun debuut op een internationaal kampioenschap bij de senioren. Thomas Thijs en Sebastien De Meulemeester waren wel al aanwezig op een internationaal kampioenschap, maar dat was in klein bad. Ook zij maken in augustus dus hun debuut in groot bad. Ook in open water zal er met Logan Vanhuys een Belg aan de start staan in Glasgow.

Nog een achttiende?

Op het EK in Londen in 2016 behaalde België twee medailles: zilver op de 4x200m en brons op de 4x100m vrije slag, allebei bij de mannen. Dieter Dekoninck en Glenn Surgeloose zijn ondertussen gestopt met hun zwemcarrière, waardoor er in Glasgow een vernieuwde aflossingsploeg aan de start zal staan. Op de 4x100m vrije slag worden Pieter Timmers en Jasper Aerents, die er in 2016 al bij waren, vergezeld door Emmanuel Vanluchene en Valentin Borisavljevic. Op de 4x200m vrije slag komt er een compleet nieuwe ploeg aan de start, omdat Louis Croenen en Pieter Timmers op andere nummers mikken. België zal daardoor op de 4x200m vertegenwoordigd worden door Alexandre Marcourt, Lorenz Weiremans, Thomas Thijs en Sebastien De Meulemeester.

De KBZB heeft in totaal zes teams ingeschreven voor de aflossingsnummers: een vrouwenteam (de 4x200m vrije slag), twee mannenteams (de 4x100m en de 4x200m vrije slag) en drie gemengde teams (de 4x100m en de 4x200m vrije slag en de 4x100m wissel).

Als Mathieu Mattelaer zich op de Franse kampioenschappen (31 mei tot 3 juni) op de 10km in open water plaatst voor het EK, mogen er zelfs achttien Belgen naar Glasgow.