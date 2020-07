Zeven WNBA-speelsters testen positief op corona, twee gevallen bij team van Julie Allemand YP

Bron: Belga 0 Basketbal De WNBA, de Noord-Amerikaanse basketcompetitie voor vrouwenteams, heeft maandag bekendgemaakt dat zeven besmettingen met het coronavirus vastgesteld zijn bij de 137 speelsters van de twaalf teams. Onder meer twee speelsters van Indiana Fever, de ploeg van Belgian Cat Julie Allemand (23), zijn besmet. Hun identiteit is niet bekend, wel werd aan onze redactie bevestigd dat onze landgenote niet getroffen is.

De WNBA meldt dat de positieve personen in isolatie gaan tot ze van de medische autoriteiten groen licht krijgen om de quarantaine te verlaten. De testen werden uitgevoerd tussen 28 juni en 5 juli.

Met Emma Meesseman (27), bij titelverdediger Washington Mystics, en Julie Allemand, die uitkomt bij Indiana Fever, treden twee Belgische vrouwen in het seizoen 2020 aan in de WNBA.

Maandag komen de speelsters en stafleden van de twaalf teams aan in de IMG Academy van Bradenton, in Florida. Daar staan vanaf 24 juli alle duels op het programma. Indiana Fever liet echter al weten zijn aankomst met minstens vijf dagen te verlaten, "uit grote voorzichtigheid als gevolg van de aanbevelingen van de CDC's (Amerikaanse gezondheidscentra, red.) over de periode in quarantaine".

