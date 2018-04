Zet Maaseik stap naar 15de volleytitel? "Match van woensdagavond nog niet beslissend" Maxime Petit en Koen Wellens

24 april 2018

21u05 0 Meer Sport Roeselare staat na de verloren eerste titelfinale tegen Maaseik voor een cruciaal duel. Als de West-Vlamingen straks verliezen in eigen zaal, dan ligt de weg naar een 15de landstitel voor Maaseik helemaal open. Voor de Limburgers is het al van 2012 geleden dat ze eens nog met de kampioenenschaal konden pronken.

De Roeselaarse spelverdeler Angel Trinidad wil nog niets horen over toenemende druk na de eerste verliesmatch. "Ach, bij een club als Roeselare is er altijd wel een beetje druk, maar daarom ligt die nu niet hoger dan anders", zegt Trinidad. "Feit is wel dat we al telkens een taaie klant hadden aan de Limburgers dit seizoen, en dat we alleen nog maar sterker bleken in de bekerfinale. In die zin kunnen we ons allicht weer aan een lastige match verwachten. Wij hebben alleszins de intentie om in eigen zaal beter voor de dag te komen tegen Maaseik en om het publiek een schitterend duel te serveren", belooft de Spanjaard.

Trinidad is onder de indruk van zijn Limburgse concurrent Jay Blankenau. "Je merkt dat hij al veel grote toernooien speelde met de nationale ploeg van Canada en dat hij zijn team naar een hoger niveau stuwt. Maar ook de opslag van Maaseik is een belangrijk wapen. Dat mochten we in de vorige duels al ondervinden."

Trinidad gelooft niet dat de match vanavond al doorslaggevend is. "Als we winnen, zijn we nog geen kampioen, maar bij verlies is het ook nog niet gedaan. De beslissing zal pas later vallen. Ik speel volgend seizoen bij een nieuwe club, maar ik zal me tot het laatste punt 100 procent focussen op Roeselare om alsnog met een titel afscheid te kunnen nemen."

Servicedruk

Bij Maaseik hoedt Jay Blankenau er zich voor om niet te snel victorie te kraaien. Maar hij heeft zijn plannetje voor woensdag wel al klaar. Zijn opslaghamer bijvoorbeeld. "Servicedruk, daar heeft Roeselare het moeilijk mee. Wij werken er op training hard aan. Met succes, en dan ga je er nog meer in geloven. Ik ben trouwens niet de enige Maaseikenaar die bommetjes kan droppen. Kijk maar naar Jolan Cox, wat die zaterdag liet zien. Very nice", lacht de Canadees.

Voor eigen publiek druk zetten, is een stuk makkelijker dan op verplaatsing. Als Maaseik zaterdag al de titel wil pakken, mag het touw niet gevierd worden. "Wij mogen ons toch niet blindstaren op het resultaat van de eerste wedstrijd. Het was nog maar de eerste wedstrijd. Ook Roeselare heeft nog kansen, maar ik geef toe, wij komen wel heel kort bij de titel als er ook woensdag gewonnen wordt." Dus ligt de druk toch voor een deel op de schouders van de Limburgers. "Druk? Ik denk dat Roeselare meer druk voelt. Wij moeten vooral onze ogen wijd openhouden en niet in de val van de overmoed trappen. Vergeet niet dat dit een finale tussen de twee beste ploegen is. Roeselare zou nog wel eens heel sterk uit de hoek kunnen komen. Wij moeten daarop voorbereid zijn."

