Zelfs de ref kust hem: Ronnie O'Sullivan lukt 147 (de 14de uit zijn carrière!) bij 0-4 achterstand LPB

03 april 2018

15u51 16

Ronnie O'Sullivan heeft het hem weer gefikst. 'The Rocket' realiseerde in de eerste ronde op de China Open een 147 maximumbreak, de veertiende uit zijn carrière. Het moment waarop O'Sullivan zijn 147 lukte, was bijzonder. De 42-jarige Brit stond tegen zijn landgenoot Elliot Slessor met 4-0 in het krijt toen hij zijn huzarenstukje verwezenlijkte. Zelfs de scheidsrechter had een kus over voor O'Sullivan, nadat die de zwarte bal had gepot.

De maximumbreak vormde voor O'Sullivan, tweevoudig winnaar van de China Open, echter niet het opstapje naar een spectaculaire comeback in de wedstrijd. De Engelse snookerlegende, vijfvoudig wereldkampioen, ging finaal met 6-2 onderuit.

De China Open is met zijn prijzenpot van 1.143.000 euro, waarvan 225.000 euro voor de winnaar, het hoogst gedoteerde toernooi na het WK, dat op 21 april van start gaat. Onze landgenoot Luca Brecel geraakte gisteren niet door de eerste ronde. De Limburger ging in Peking met 6-4 onderuit tegen de Chinees Cao Yupeng.

He's done it! Maximum #14 for @ronnieo147!



Sublime... #ChinaOpen pic.twitter.com/w5D5FCGvx4 World Snooker(@ WorldSnooker1) link