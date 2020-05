Zelfde competitieformule nieuw basketbalseizoen, in 2021 BeNeLeague? Redactie

16 mei 2020

18u22 0 Basketbal De Pro Basketball League heeft op een voorzittersvergadering in het Crowne Plaza Hotel in Zaventem de contouren vastgelegd van het seizoen 2020-2021. "Centraal in het geheel staat de veiligheid van alle stakeholders en een competitie met een afdoende voorbereidingsperiode die voor de fans in optimale omstandigheden georganiseerd kan worden", bevestigde de PBL.

"In wat mogelijk een overgangsjaar wordt naar een BeNeLeague, hebben de clubs besloten om vast te houden aan de formule die vorig seizoen werd geïntroduceerd", legde basketballiga uit. "Als startdatum wordt 3 oktober 2020 vooropgesteld, maar tot 7 november kan er begonnen worden met behoud van dezelfde modaliteiten, moest blijken dat een later begin zich opdringt.”

Het reguliere seizoen zal dus opnieuw afgewerkt worden in twee competitierondes. De eerste ronde wordt gespeeld in twee poules, waarbij de ploegen ingedeeld worden op basis van het eindklassement van het seizoen 2019-2020. Poule A herbergt nummers 1,3,5,7 en 9 van het afgelopen seizoen. Dat zijn Oostende, Antwerp Giants, Spirou Charleroi, Kangoeroes Mechelen en Brussels. In poule B zitten dan weer de nummers 2,4,6,8 en 10 van dit seizoen. Dat zijn Bergen, Limburg United, Leuven, Aalstar en Luik. Binnen een poule bekampt elke club elkaar één keer uit en thuis. In de tweede competitieronde nemen alle clubs het één keer tegen elkaar op uit en thuis. Punten uit de eerste competitieronde worden behouden bij het begin van de tweede ronde. De play-offs vatten aan op 19 mei 2021 en eindigen op vraag van FIBA ten laatste op 15 juni 2021. Deze worden gespeeld met acht clubs waarbij de kwartfinales, halve finales en finale respectievelijk in een best-of-3, best-of-3 en best-of-5-format afgewerkt zullen worden.

"Door terug te grijpen naar dezelfde formule, komen we met een gekend concept dat ons overigens nog flexibiliteit geeft om in te spelen op onvoorziene omstandigheden, moest dat nodig blijken", legde general manager Wim Van de Keere uit. "Bovendien zijn op die manier alle data van de wedstrijden aan het begin van het seizoen gekend, hetgeen naar planning voor clubs, fans, partners en media een belangrijk gegeven is.”

Over de Beker van België moet nog beslist worden. "Momenteel wordt in samenspraak met Basketball Belgium bekeken of er kan geëvolueerd worden naar een pouleformat met een mix van clubs uit de EuroMillions Basketall League en Top Division Men", klinkt het. De finale van de Beker van België zal doorgaan op 21 maart 2021, het Orange All Star Game wordt gepland op 10 april 2021. Voor de Belgian Basketball Awards moet 15 mei 2021 vrijgehouden worden in de agenda's.

Op Europees vlak zal Oostende deelnemen aan de Champions League. Bergen moet nog doorheen de kwalificaties, terwijl voor de Antwerp Giants één van de vier beschikbare wildcards werd aangevraagd.

In 2021 BeNeLeague?

Het seizoen 2020-2021 zal mogelijk het laatste seizoen in haar huidige vorm worden. De Pro Basketball League blijft ijveren voor een BeNeLeague en hoopt in het seizoen 2021-2022 die competitie te kunnen opstarten.

“Door de coronaproblematiek moest de focus even verlegd worden, maar de PBL en haar clubs blijven vastbesloten om naar een definitief groen licht voor de BeNeLeague te evolueren in het laatste kwartaal van 2020", klonk het ambitieus. “Werkgroepen gaan aan de slag met als opdracht de belangrijkste aspecten van de samenwerking verder uit te werken op sportief, commercieel en financieel vlak. Ook op het vlak van reglementen, zoals licentievoorwaarden, zullen de competities naar elkaar toe moeten groeien en tenslotte moet er een performant governance model komen inclusief operationele werking.”

“De lichte vertraging die we opgelopen hebben, zal ons niet weerhouden om het werk samen met de clubs op een fundamenteel correcte manier aan te pakken zodat alle partijen een heel duidelijk zicht hebben op het project dat we de komende jaren samen vorm willen geven”, vulde ligavoorzitter Arthur Goethals aan. “Met Hypercube beschikken we over een externe partner die ervaring heeft in dergelijke trajecten en beide leagues perfect kan begeleiden.”