Ze wimpelde de WNBA af en trekt nu samen met Emma Meesseman de kar bij de Belgian Cats: een blik achter perfectioniste Julie Allemand LRE

11 februari 2020

18u55 0 Basketbal “Wat we op de spelen gaan doen? Voor een medaille gaan! Waarom niet?” Ambitieuzer dan Julie Allemand (23) vind je ze niet. Talentvoller evenmin. Maar wie is de stille kracht van de Belgian Cats en wat maakt haar zo sterk? Een portret.

‘Granny’’. Zo noemt Tony Parker de oma van Julie Allemand. De voormalige Franse NBA-vedette is eigenaar van Lyon, de ploeg van de Luikse spelverdeelster. ‘Granny’ maakt elk weekend de verplaatsing, mist geen wedstrijd van haar kleindochter. “Voor de match moet ik haar gezien hebben, pas daarna kan ik mij focussen”, lacht Allemand. De sterke band die ze hebben is uniek. Het geeft haar kracht, rust en steun - ingrediënten voor een optimale prestatie op het veld.

Motor en perfectioniste

‘Poetry in Motion’. Het basketbal van de Belgian Cats is vaak een lust voor het oog. De rol van Allemand is daarin niet te onderschatten. Haar perfectionisme, vastberadenheid, mentaliteit, snelheid en talent maken van haar een onmisbare pion. Op twee jaar tijd werd ze een steunpilaar. Speelt zij goed, dan speelt de ploeg goed. Allemand is samen met Emma Meesseman de motor van deze generatie Cats.

Maar die goede prestaties zorgen voor hoge verwachtingen. En Allemand is niet ongevoelig voor die druk - mindere prestaties gaan weleens gepaard met bittere tranen. Het verbaast dan ook niet dat ze tegenwoordig samenwerkt met psychologe Ellen Schouppe, ook werkzaam bij Anderlecht en de Belgian Cheetas. Om beter en sterker te worden. Een samenwerking die duidelijk loont. Dat was nog te zien in de wedstrijd tegen Japan (92-84), waarin ze uitblonk op de belangrijkste momenten van de wedstrijd.

Olympische Spelen als grote doel

“De Olympische Spelen zijn een grote droom en met dit team maken we een realistische kans. Als ik alleen nog maar denk aan de Spelen, krijg ik al kippenvel.” Allemand steekt haar ambities niet onder stoelen of banken. Een misgelopen bronzen medaille op het EK in 2017 - meer motivatie heeft ze niet nodig om te presteren op de Spelen. “We moeten van niemand schrik hebben, zelfs niet van de VS, als we ons spel kunnen opleggen, behoren we tot de beste ploegen van de wereld”. De Belgian Cats worden gezien als outsiders voor een medaille, maar Allemand mikt hoger: “Wat we op de Spelen gaan doen? Voor een medaille gaan! Waarom niet?”

Carrière

Met de Belgian Cats heeft Allemand al geweldige prestaties neergezet. Vierde en vijfde op het WK en EK - daar kan je mee thuiskomen. Zo onbekend ze was voor het WK, zo gewild was ze nadien. Veel ploegen bestookten haar met onweerstaanbare aanbiedingen, die ze tegen alle verwachtingen in afsloeg. “Ik ben nog te jong om voor het geld te kiezen, dat is nu niet belangrijk”, meende ze. Prijzen winnen des te meer. Veel individuele, zoals die van beste Belgische speelster in 2016. Of een plekje in de ‘Best Five’ van het kwalificatietoernooi afgelopen weekend in Oostende.

Haar selectie voor de WNBA door de Indiana Fever was voor velen dan ook geen verrassing - maar ook dit aanbod slaat ze voorlopig af. “Ik wil niet te snel gaan, maar mijn tijd nemen en zorgen dat ik er klaar voor ben. Ik heb geen specifieke deadline wanneer ik in de WNBA wil spelen, het wordt meer bepaald door mijn gevoel en door mijn ervaring." Het palmares van Allemands jonge carrière bestaat verder uit drie Belgisch titels met Castors Braine en een Franse titel met haar huidige ploeg Lyon. Dit seizoen zal haar laatste zijn bij deze club - wat raar is na haar grote bijdrage in de titel van Lyon. Geruchten die haar linken aan Montpellier waaien door de wandelgangen. De toekomst zal uitwijzen waar Allemand zal schitteren...