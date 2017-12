Ze mocht de gruwelijke beelden niet vrijgeven, maar nadat ze 7 kilo in 14 uur én de kamp verloor, doet Poolse gewezen UFC-kampioene dat nu toch Hans Op de Beeck

08u00 39 rv Meer Sport Joanna 'Champion' Jedrzejczyk is niet langer de ongeslagen kampioene en dat blijft niet zonder gevolgen. De Poolse verloor haar UFC-titel in het strawweight en neemt nu een opvallende beslissing. Ze stopt de samenwerking met haar voedingsteam bij Perfecting Athletes en zet een angstaanjagende video online, met beelden uit 2015 waarin ze op onverantwoorde wijze kilo's verliest. Het werd haar toen ten stelligste afgeraden door het UFC (Ultimate Fighting Championship) om de video online te zetten.

Volgens Jedrzejczyk was een slecht verlies van kilo's naar aanloop van UFC 217 de reden van haar allereerste nederlaag ooit vorige maand. Tot dan had het 30-jarige Poolse vechticoon al haar 14 kampen gewonnen. De ongeslagen koningin in de categorie tot 115 pounds (52 kilogram). Maar tegen Rose Namajunas (25) ging het in Madison Square Garden in New York op spectaculaire wijze mis (zie video van de kamp hieronder). De tweede keer dat ze tegen het canvas ging, volgde de Amerikaanse dat op met een slagenregen en was het over en uit. Als reden gaf Joanna haar te drastische gewichtsverlies voor de kamp op. Maar liefst meer dan 7 kilo in 14 uur moest ze zien kwijt te spelen.

Om aan te tonen hoe pijnlijk dat zogenaamde 'weight cutting' kan zijn, heeft de Poolse de beelden in bovenstaande video uit 2015 toch online gezet. Daarin is onder andere te zien hoe ze eerst volledig ingewikkeld is in een dekbed om zo hard mogelijk te zweten, daarna zit ze compleet gedeshydrateerd in een bad met zout en bijna kokend water, met als doel nog meer gewicht te verliezen. Twee methodes die gebruikt worden om op heel korte termijn aan 'weight cutting' te doen, naast het meer aangewezen verlies van vetten en spieren in de weken voor de kamp. Op het einde van de video is er een oproep om dit te verbannen in het Mixed Martial Arts en -opvallend- wordt er ook gesteld dat Joanna deze beelden in 2015 van de PR-afdeling van het UFC niet mocht vrijgeven, of anders...

YouTube

MMA-vechters gebruiken die methodes om zo tegen lichtere (lees: makkelijker te verslaan) tegenstanders te kunnen vechten en lucratieve zeges te boeken. In een BBC-documentaire begin dit jaar werden de praktijken nog aan de kaak gesteld door de Liverpudlian Dean Garnett. De algemene consensus is dat de sport dringend werk moet maken van meer verschillende gewichtsklasses, zodat er niet zo extreem met kilo's moet gegoocheld worden. Al minstens twee MMA-vechters hebben het leven gelaten door 'weight cutting'. Vorige maand nog stierf in het Australische Perth de 18-jarige Muay Thai-vechtster Jessica Lindsay aan deshydratatie door extreem gewichtsverlies. Straf: op haar Instagram had ze enkele dagen ervoor nog gesteld dat 'weight cutting' een ziekelijke praktijk is.

instagram Jessica Lindsay.

"Die verloren kamp was een ongeluk", aldus Jedrzejczyk over haar nederlaag in Poolse media. "Ik weet dat ik de kamp had kunnen én moeten winnen... Maar mijn team heeft me zodanig verzwakt dat ik op een kritiek punt aanbeland was." Al kijkt de Poolse ook in de spiegel. "Ik zeg mijn dokter altijd dat ik alles doe wat nodig is om tot 115 pounds af te vallen. Ik trek het me niet aan als ik daarvoor in een bad met ik-weet-niet-welke temperatuur moet zitten. Met het ouder worden gaat dat wel steeds moeilijker."

Getty Images Joanna Jedrzejczyk versus Rose Namajunas in Madison Square Garden.

Als mensen kan Jedrzejczyk haar coaches Paulina Indara en Michelle Ingels van Perfecting Athletes vergeven, maar sportief stopt de samenwerking. Zowel Ingels als Indara woonden samen met de gewezen kampioene in Florida, waar ze trainden bij het American Top Team. "De fouten die ze gemaakt hebben zijn onvergeeflijk. Met zo'n mensen kan ik niet meer samenwerken."

