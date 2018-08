Ze is niet de beste in haar sport, wellicht heb je nog nooit van haar gehoord maar toch is deze 23-jarige nu al bij de tien bestverdienende atletes ter wereld YP

24 augustus 2018

07u00

Bron: ESPN, BBC 1 Meer Sport Acht van de tien best betaalde vrouwelijke atletes, zijn tennisspeelsters. Dat bleek uit de ranking die Forbes afgelopen woensdag publiceerde. Nog in de top tien: een racepilote… en een badmintonspeelster. Pusarla Venkata Sindhu, kortweg PV Sindhu, is de naam van de 23-jarige Indische badmintontopper die haar schaapjes intussen aardig op het droge heeft.

Even wat duiding bij bovenstaande tabel. Sindhu nestelt zich tussen gevestigde waarden als de zusjes Williams, Maria Sharapova en Simona Halep netjes op de zevende plaats nadat ze dit kalenderjaar liefst zo'n 7,43 miljoen euro mocht bijschrijven op de bankrekening. 7 miljoen daarvan was afkomstig uit sponsorinkomsten – wekelijks goed voor zo’n 140.000 euro. Lang niet slecht, als je ziet dat ze op het vlak van sponsoring enkel Serena (15,5 miljoen euro) en Maria Sharapova (8,2 miljoen euro) moet laten voorgaan. Als we de totalen bekijken, verdiende Sindhu zelfs meer dan Simona Halep – ’s werelds nummer één in het vrouwentennis. De Roemeense haalde een pak meer prijzengeld binnen, maar moet het dan weer stellen met veel minder sponsoring.

Meteen is Sindhu ook de eerste Aziatische in het prestigieuze lijstje sinds de Zuid-Koreaanse kunstschaatsster Kim Yuna in 2004. De enige andere niet-tennisster in de ranking dit jaar is Daniela Patrick, een NASCAR-racepilote uit de Verenigde Staten die er inmiddels de brui aan heeft gegeven.

Sindhu is – hoe zou je zelf zijn? – natuurlijk in de wolken met haar plaatsje in de top tien. “Ik ben absoluut verrukt in het lijstje te staan”, zo zei ze in een reactie aan ESPN. “Om eerlijk te zijn, is het in de eerste plaats altijd mijn topprioriteit geweest om met medailles terug te keren naar mijn land. Maar accolades als deze zijn natuurlijk ook mooi meegenomen. Baseline Ventures, mijn agentschap, heeft een uitstékende zaak gedaan wat betreft het uitbouwen van mijn merk. Ik denk niet dat ik de mensen daar genoeg kan voor bedanken."

Om eerlijk te zijn, is het in de eerste plaats altijd mijn topprioriteit geweest om met medailles terug te keren naar mijn land. Maar accolades als deze zijn natuurlijk ook mooi meegenomen PV Sindhu

Rio 2016: het begin van een sprookje

Een van de redenen achter het top tien-plaatsje van Sindhu ligt ook in het feit dat ze in haar thuisland India niet alleen verzot zijn op cricket: als je er bijvoorbeeld in het badminton iets presteert, vergaar je er een speciale status. En presteren doet Sindhu ook. Haar sprookje begon in 2016, op de Spelen in Rio. Ze arriveerde in Brazilië als negende reekshoofd, maar mepte er achtereenvolgens wel onder meer het tweede en het zesde reekshoofd uit om uiteindelijk in de finale het onderspit te moeten delven tegen ’s werelds nummer een. Sindhu werd zo de eerste Indische ooit die zilver pakte op de Spelen en dat zou haar geen windeieren leggen.

2 years back on this day, I turned my dream into reality. I became the first indian woman ever to win the silver medal at RIO Olympics. This day will always be cherished in my heart!! #2yearsback#memories#olympics#rio2016#unforgettable#🤗😍 Een foto die is geplaatst door null (@pvsindhu1) op 19 aug 2018 om 18:15 CEST

“Voor de Spelen, toen we sponsors contacteerden, kregen we vaak de vraag ‘Sindhu wie?’ voorgeschoteld”, zei Tuhin Mishra, managing director bij Baseline Ventures daar in 2017 nog over tegen CNBC. Maar die olympische medaille veranderde dus álles. Bij haar terugkeer naar haar thuisland werd ze overladen met cash en landgoed en kreeg ze zelfs een BMW overhandigd door cricketlegende Sachin Tendulkar. Daar bovenop volgden ook lucratieve deals met gerenommeerde bedrijven als Gatorade, Nokia en Panasonic, waardoor haar bankrekening al heel snel gespekt raakte.

Maar ook twee jaar na haar triomf in Rio is haar ster nog lang niet tanende – simpelweg omdat ze het op sportief gebied uitstekend blijft doen. Zo volgde nog meer eremetaal op de wereldkampioenschappen in 2017 en 2018 en op de Commonwealth Games.

Aparna Popat, voormalig badmintonspeelster en landgenote van Sindhu, verwoordt het als volgt. “Wat dit zo merkwaardig maakt, is dat dit een door Aziaten gedomineerde sport is, waardoor er dus niet zoveel geld in omgaat als in de Amerikaanse of Westerse sporten die normaal atleten afvaardigen voor dit soort lijstjes. Sindhu staat er al in nog zonder ze ’s werelds nummer één is geworden, of zonder ze een wereldtitel heeft gewonnen. Het geeft aan wat voor een sportpersoonlijkheid ze vandaag wereldwijd is.”

Meer over Sindhu

sport

sportdiscipline

tennis