Ze ging vorige week wereld rond met perfecte grondoefening. Maar door bodyshaming begon gymnaste zichzelf te haten: “Ik was een vogel die niet kon vliegen” TLB

22 januari 2019

06u30

Bron: The Players' Tribune 0 Meer Sport Een week geleden is het dat de Amerikaanse gymnaste Katelyn Ohashi (21) het internet veroverde met een perfecte grondoefening. De lof vloog haar om de oren, een perfectie score volgde en de glimlach keerde terug. Haar glimlach is Ohashi immers lange tijd kwijt geweest, zo vertelt ze in een pakkende getuigenis aan The Players’ Tribune .

Tijdens de Collegiate Challenge in het Amerikaanse Anaheim trakteerde Katelyn Ohashi de fans vorige weekop een perfecte oefening op een medley van Michael Jackson. Vooral de manier waarop Ohashi (University of California ofte UCLA) een paar keer, vooral tijdens haar finale, meteen wist op te springen na een perfecte split, was straf. Haast al haar collega’s aan de zijlijn dansten mee en ook bij Ohashi zelf droop het plezier van haar gezicht af. Vooral dat laatste was voor de gymnaste en haar familie een verademing, want het leven is niet altijd rozengeur en maneschijn geweest voor de Amerikaanse.

Voor ze voor de UCLA uitkwam, was Ohashi een gymnaste op het allerhoogste niveau. Bij de juniores leek ze, nog meer dan Simone Biles, misschien wel op weg om de koningin van de gymnastiek te worden. Maar het liep anders. In een gesprek met The Players’ Tribune getuigt Ohashi over haar lange strijd met haar zelfbeeld, die deels ontstond door een onophoudelijke stroom aan haatreacties - vooral over haar uiterlijk. Bodyshaming.

“Er was een periode waarin ik tot de wereldtop behoorde. Ik mocht zelfs dromen van de Olympische Spelen en was eigenlijk onverslaanbaar, tot... ik dat niet meer was”, vertelt Ohashi, die daarna in de derde persoon over zichzelf spreekt. “Het meisje dacht dat ze alles had: de medailles in haar kamer, de podiums die ze mocht betreden. Maar fans zeiden haar dat ze niet goed genoeg was, dat ze er niet op een bepaalde manier uitzag. Dat meisje wilde junkfood eten, zonder dat ze zich schuldig moest voelen en moest vrezen dat ze buiten zou worden gegooid omdat ze een bepaalde skill niet onder de knie zou krijgen.”

Ohashi ging ver om toch maar met een gerust gevoel in haar bed te kunnen kruipen, zo vertelt ze. Na een maaltijd beulde ze zich extra hard af, zodat er toch maar geen ongewenst grammetje aan haar lichaam zou blijven plakken. Maar toen naast de online trolls ook haar eigen lichaam begon tegen te sputteren, besloot de gymnaste om gas terug te nemen.

“Ik was kapot”, aldus Ohashi over de blessures. “Niemand heeft ooit geweten waar ik mee heb moeten afrekenen en ik heb ook nooit kunnen vertellen wat er aan de hand was. Het enige dat ik te horen kreeg, was hoe gênant het was dat ik zo dik was geworden. Zelfs toen ik nog niet geblesseerd was, werd ik vergeleken met een vogel die niet kan vliegen. ‘Wat moet dat dan zijn als ik wat dikker ben’, vroeg ik mezelf af. Ik háátte mezelf.”

Maar dat alles is gelukkig verleden tijd, onder meer door een beslissing die ze nam in 2015. Ohashi sloot zich aan bij de UCLA. “Ik had duidelijk een nieuw doel nodig om het plezier in en de liefde voor mijn sport terug te vinden. Het plezier dat ik nu voel, heb ik heel lang niet gevoeld. Het resultaat is niet dat ik op podiums sta met medailles rond mijn nek. Maar wel dat ik met een glimlach op mijn gezicht kan rondlopen en dat ik tevreden ben met mezelf.”

De perfecte oefening van Ohashi: