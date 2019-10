Ze doet het! Nina Derwael pakt WK-goud op brug met ongelijke leggers: “Top gedaan, ze was gewoon de beste” Bart Fieremans in Stuttgart

12 oktober 2019

18u31 64 WK gymnastiek Wat glanst ze weer, Nina Derwael. In de WK-finale van de brug met ongelijke leggers gaf ze geen krimp en pakte haar tweede WK-titel op rij. Dat belooft dus eens te meer voor volgend jaar, als ze op jacht gaat naar haar grootste droom: olympisch goud.

Haar stralende glimlach bij de landing verried het al: Derwael wist na haar oefening dat het goud binnen was. De bomvolle zaal in Stuttgart – wat een verschil met het WK in Doha in vorig jaar – ondersteunde haar routine en goed uitgevoerde moeilijke elementen met applaus. En het gejuich barstte los bij de bevestiging van de score: 15.223 punten – waarna ze aan een rondje omhelzen mocht beginnen. De Britse Rebecca Downie pakte het zilver met 15.000 punten en de jonge Amerikaanse Sunisa Lee veroverde bij haar WK-debuut het brons met 14.800 punten. Derwael poseerde trots voor de fotografen. Ook Valerie Van Cauwenberghe, topsportcoördinatrice van de gymfed, blinkte: “Haar oefening was top. Ze was gewoon de beste.”

Eens te meer was Derwael dus goed omgegaan met de immense druk op haar schouders. Alle drie doelen op dit WK vinkte ze met succes af: eerst hielp ze het team kwalificeren voor de Spelen op Tokio, donderdag lukte ze haar beste score op allround ooit en vandaag verlengde ze haar WK-titel van vorig jaar in Doha op de brug met ongelijke leggers.

Derwael wist op voorhand dat ze op de brug een voorsprong op de concurrentie heeft, maar ook geen reuzegrote kloof. Het kwam er op aan haar oefening zuiver uit te voeren, gezien de Russin Daria Spiridonova en de Amerikaanse Lee in de kwalificaties al in haar nek ademden. Derwael kwam vandaag als achtste en laatste in actie, dus ze kon haar voorgangers monsteren.

Ook al lukte de Amerikaanse Simone Biles – vorig jaar nog WK-zilver op de brug – best een goede uitvoering is haar startwaarde te laag om dat te compenseren. Met 14.700 punten zag Biles zich meteen afgetroefd door Rebecca Downie. De Britse turnt met eenzelfde moeilijkheidsgraad als Derwael en scoorde knap 15.000 punten: dat verhoogde de druk op Derwael om zo min mogelijk foutjes te maken. Lee en de Duitse Elisabeth Seitz – die haar oefening moest onderbreken - scoorden minder dan in de kwalificaties. De Russin Angelina Melnikova haalde haar niveau met respectief 14.733 punten, de Chinese Liu Tingting deed het iets minder met 14.400 punten. Nog een te duchten concurrente mocht net voor Derwael aantreden. Spiridonova zette haar hoge moeilijkheidsgraad iets minder goed om dan in de kwalificaties. Maar Derwael trok zich van de concurrentie weinig aan: met een gefocuste blik begon ze aan haar oefening en met een stralende lach finishte ze bij de landing: missie volbracht met het predikaat ‘majestueus’.