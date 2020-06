Zanardi voor de tweede keer onder het mes, operatie duurde tweeënhalf uur Redactie

29 juni 2020

19u34 0 Meer sport Alex Zanardi (53), de voormalige Formule 1-piloot en paralympische kampioen die in een kustmatige coma wordt gehouden, is voor de tweede keer geopereerd. Zijn toestand is nog altijd stabiel.

Zanardi liep op 19 juni bij een aanrijding met een vrachtwagen op een weg tussen Pienza en San Quirico in Toscane ernstige verwondingen aan het hoofd op. De voormalige F1-rijder en paralympisch kampioen wordt sindsdien kunstmatig beademd in het Santa Maria alle Scotte ziekenhuis in Siena.

Vandaag maakte het ziekenhuis bekend dat Zanardi voor de tweede keer geopereerd is. Een noodzakelijke ingreep nadat er eerder op de dag een CT-scan werd uitgevoerd om zijn toestand te bepalen. De operatie duurde tweeënhalf uur, waarna Zanardi terugkeerde op de intensive care. Daar ligt hij nog steeds in een kunstmatige coma.

Zanardi was in de jaren ‘90 een F1-piloot bij de renstallen Jordan, Minardi, Lotus en Williams. In 2001 verloor hij beide benen bij een ongeval op de Duitse Lausitzring toen hij deelnam aan de Champ Car. Zanardi ging na zijn ongeval door met racen in aangepaste auto’s. Hij legde zich ook toe op het handbiken. Als handbiker won hij twee keer goud op de Paralympische Spelen in Londen in 2012 en twee keer goud op de Spelen van Rio de Janeiro in 2016.

