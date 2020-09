Zanardi reageert op geluidsprikkels, dokters spreken van aanzienlijke vooruitgang maar toestand blijft ernstig GVS

24 september 2020

14u01

Bron: Belga 0 Meer sport Dokters van het San Raffaele ziekenhuis in Milaan waar voormalig Formule 1-piloot Alex Zanardi wordt verzorgd, hebben bevestigd dat de 53-jarige Italiaan tekenen van interactie vertoont. Zanardi vecht sinds 19 juni, toen hij met zijn handbike in botsing kwam met een vrachtwagen, voor zijn leven.

Zanardi startte enkele dagen geleden cognitieve en motorische herstelsessies. Hij krijgt visuele en akoestische stimuli toegediend. Hij reageerde op de stimuli met eerste kortstondige tekenen van interactie. De dokters spreken van een aanzienlijke vooruitgang.

Zijn toestand blijft echter ernstig. Zanardi onderging recent nog een operatie om zijn schedel te reconstrueren. Zo'n operatie volgt één van de komende weken nog eens.

Zanardi brak bij het ongeval alle botten in zijn aangezicht. Hij werd na het ongeval voor bijna een maand in een kunstmatige coma gehouden en onderging in Siena ook al diverse operaties. De Italiaan stond als atleet ook al bekend om zijn doorzettingsvermogen.

De viervoudig paralympisch kampioen en voormalig autopiloot was in de jaren negentig F1-piloot bij Jordan, Minardi, Lotus en Williams. In 2001 verloor hij beide benen bij een ongeval op de Duitse Lausitzring, toen hij deelnam aan de ChampCar. Zanardi ging na zijn ongeval door met racen in aangepaste auto's. Hij legde zich ook toe op het handbiken. Als handbiker won hij twee keer goud op de Paralympische Spelen in Londen in 2012 en twee keer goud in Rio de Janeiro in 2016.

Lees ook:

Derde keer oog in oog met de dood: het leven van de Italiaanse ex-F1-coureur en volksheld Zanardi is voer voor Hollywood (+)