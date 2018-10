Zaalvoetbalkampioen FP Halle-Gooik schrijft geschiedenis en kijkt op eigen bodem Barcelona, Benfica en Parijs in de ogen in Champions League Erik Vandeweyer

03 oktober 2018

06u15 0 Meer Sport Voor het eerst wordt er in Vlaanderen zaalvoetbal gespeeld op het niveau van de Champions League. Dertien jaar geleden mocht het toenmalige Action 21 in Charleroi al eens het kampioenenbal organiseren. Nu heeft Halle-Gooik de fakkel overgenomen. Sinds 2015 is de Vlaams-Brabantse club de absolute kampioen. In de laatste twee jaar werd slechts één competitiematch – play-offs inbegrepen – verloren. Voor de vierde keer op rij mag Halle-Gooik deelnemen aan de UEFA Champions League.

Het ontstaan

In het voorjaar van 2004 speelden Lieven Baert en Dries Roelens met de gedachte om hun eigen futsalteam op te richten. Beiden waren actief op het veld, maar zochten steun bij de ouders om de club van de grond te krijgen. Vader Martin Baert stemde toe, maar stelde twee voorwaarden. Het mocht geen caféverhaal worden en de club zou geen pensenkermissen organiseren. Aan beide voorwaarden werd voldaan.

In september 2004 werd de eerste officiële wedstrijd gespeeld tegen Kaffeetje Hofstade. De ploeg begon omwille van zaalperikelen in Ninove en kwam in de vierde provinciale Oost-Vlaanderen uit. Alle initiatiefnemers vervullen nu nog een actief rol binnen de vereniging. Martin Baert is voorzitter, Lieven Baert sportief manager en de familie Roelens maakt deel uit van het bestuur. Halle-Gooik promoveerde zes keer in tien jaar. Ondanks de sportieve opgang speelde men slechts twee keer kampioen, vooraleer in eerste provinciale te belanden.

Je hebt 21% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN

Meer over Bra

sport

sportdiscipline

voetbal

Halle-Gooik