Yves Ngabu verdedigt Europese titel bij cruisergewichten in Londense O2 Arena

25 oktober 2019

15u46

Bron: Belga 0 Boksen Yves Ngabu verdedigt morgen zijn Europese titel bij de cruisergewichten (-90,719 kg). De 30-jarige West-Vlaming doet dat voor 25.000 toeschouwers in de 02 Arena in Londen. Tegenstander is de Engelse kampioen Lawrence "The Sauce" Okolie.

Net als Ngabu is de 26-jarige Okolie ongeslagen. Hij won dertien kampen, waarvan tien met KO. Ngabu heeft twintig zeges, waarvan veertien met KO op zijn palmares. In Londen zet hij de titel die hij in juni 2017 in Roeselare veroverde voor de derde keer op het spel.

Ngabu wou het al langer tegen Okolie, de nummer zeven op de wereldranglijst, opnemen. "Want hij is de Engelse nummer een, de officiële uitdager en ook nog ongeslagen. Al zal dat wellicht niet lang meer duren, hij heeft immers nog nooit gevochten tegen iemand die zo hard slaat als ik. Ik denk niet dat hij me gaat kunnen onttronen. Als ik naar de top wil moet ik boksers als Okolie kunnen kloppen. Hij is groot en sterk en heeft zeker het potentieel om wereldtop te worden. Maar ik verloor nog nooit, geloof honderd procent in mezelf en ben ervan overtuigd dat ik sterker ben dan de tegenstander."

De kamp van Ngabu zit in het voorprogramma van een kamp om de WBA Super titel, de WBC Diamond titel en de IBF titel bij de superlichtgewichten (-63,503 kg) tussen de Brit Josh Taylor en de Amerikaan Regis Prograis. "Het is uitverkocht en dat wordt dus wel speciaal", zegt Ngabu. "Maar of ik nu voor 2.000 of 25.000 mensen vecht, de ring blijft hetzelfde." Het volgende doel voor Ngabu wordt een kamp om een wereldtitel. "Vroeger geloofde ik niet dat ik dat niveau kon bereiken, maar ik ben sterker geworden. Ik heb al contact gehad met wereldpromotors en maak een grote kans om voor de wereldtitel te boksen. Er is al iemand die het wil organiseren.”

Nog in de O2 neemt Steve Jamoye (26 zeges, 7 nederlagen, 2 draws) het om de continentale WBA-titel bij de welters (- 66,68 kg) op tegen de Brit Conor "The Destroyer" Benn (15 zeges).