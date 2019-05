Yellow Tigers zetten scheve situatie recht tegen Bulgarije Redactie

22 mei 2019

22u06

Bron: Belga 0 Volleybal De Belgische volleybalvrouwen (FIVB 19) hebben met 2-3 gewonnen van Bulgarije in hun tweede wedstrijd van de Nations League. De Yellow Tigers kwamen 2-0 achter, maar pakten de drie volgende sets. Het werd 19-25, 15-25, 25-22, 25-16 en 15-13. De wedstrijd duurde 2 uur en 15 minuten.

Dinsdag ging de ploeg van bondscoach Gert Vande Broek in het Bulgaarse Ruse met 3-0 onderuit tegen de Verenigde Staten (FIVB 3), die hun titel verdedigen. Donderdag spelen de Tigers in poule 2 nog tegen Japan (FIVB 6). De Aziaten openden met 3-1 winst tegen Bulgarije maar verloren vandaag met 3-1 van de Amerikanen.

Tijdens de Nations League treffen de Belgen vijftien toplanden op vijf verschillende locaties. De tweede speelweek (28-30 mei) gaat door bij olympisch kampioen China, waar de organisator (FIVB 2), Thailand (FIVB 14) en Zuid-Korea (FIVB 9) in Macau de opponenten zijn.

Van 4 tot 6 juni organiseert België in Kortrijk drie wedstrijden, tegen Rusland (FIVB 5), Polen (FIVB 26) en wereldkampioen Servië (FIVB 1). Voor de vierde speelweek (11-13 juni) trekken de Tigers naar Duitsland. Ze nemen het in Stuttgart op tegen de Duitsers (FIVB 15), Nederland (FIVB 7) en de Dominicaanse Republiek (FIVB 10). De vijfde en laatste speelweek (18-20 juni) vindt plaats in Turkije, met duels in Ankara tegen het gastland (FIVB 12), Italië (FIVB 8) en Brazilië (FIVB 4).

Vorig jaar wisten de Yellow Tigers zich met een dertiende plaats te verzekeren van het behoud. België won in totaal vier keer en ging elf keer onderuit. Naast België nemen in deze editie ook Polen, nieuwkomer Bulgarije (ter vervanging van Argentinië) en de Dominicaanse Republiek deel als challenger. Het laagst gerangschikte challengerteam degradeert.

De eindronde met zes wordt net als vorig jaar gehouden in het Chinese Nanjing. In 2018 haalden de Verenigde Staten het met 3-2 van Turkije in de finale.

