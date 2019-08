Yellow Tigers zakken na (vreemde) Poolse zege naar derde plaats en treffen Rusland in 1/8ste finales WVM

30 augustus 2019

11u10 0

Het was een heel kluwen met regels en reglementen, met uitslagen en rangschikkingen om te weten welk land de Yellow Tigers in de 1/8ste finales van de Europese kampioenschappen zou ontmoeten. Daarbij kwam nog een extra surprise dat uit de trukendoos van de CEV (Confédération Européenne de Volleyball) getoverd werd. De organiserende landen mochten immers het thuisvoordeel behouden in deze ronde en zowel Slovakije als Polen kwamen daarvoor in aanmerking. De 3-2-overwinning van Polen op de slotdag tegen Italië - een draak van een wedstrijd overigens - zorgt ervoor dat onze Yellow Tigers naar de derde plaats verhuizen en ze in de volgende ronde grootmacht Rusland moeten ontmoeten in Lodz. Slovakije mag immers in Bratislava blijven spelen en voor Italië was dit de gedroomde tegenstrever. Polen krijgt met Spanje ook al een hapklare brok. België is het slachtoffer, want Rusland was echt niet het land dat coach Vande Broek wou tegenkomen. We hopen dat de CEV de match Polen-Italië eens goed bestudeert, want van 3-6 naar 12-9 in de vijfde set met acht rechtstreekse fouten van de Azzurri doet de wenkbrauwen fronsen.