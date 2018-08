Yellow Tigers verslaan ook Slovenië met 3-0, EK-ticket binnen handbereik Redactie

22 augustus 2018

23u30

Bron: Belga 0 Meer Sport De Yellow Tigers (CEV-7) hebben vandaag in Deurne ook hun derde kwalificatiewedstrijd voor het EK volleybal gewonnen. Slovenië (CEV-25) bood al meer tegenstand dan IJsland (CEV-41) en Israël (CEV-23) afgelopen week, maar moest desondanks eveneens met 3-0 voor de bijl. De setstanden waren 25-23, 25-16 en 25-21.

België startte met Britt Herbots, Laura Heyrman, Celine Van Gestel, Kaja Grobelna, Marlies Janssens, Ilka Van de Vyver en libero's Lisa Neyt en Jodie Guilliams. Nathalie Lemmens, Jutta Van de Vyver en Karolina Goliat kwamen in.

In de andere wedstrijd van de groep won Israël met 3-0 van IJsland (25-19, 25-20, 25-18). De Tigers gaan met 3 zeges aan de leiding, voor Slovenië (2), Israël (1) en IJsland (0). Zaterdag geven de Tigers Slovenië opnieuw partij, dan in Maribor. De thuismatch tegen Israël en de uitwedstrijd tegen IJsland worden pas begin volgend jaar afgewerkt. De eerste twee van de groep plaatsen zich voor het EK in Turkije, Polen, Hongarije en Slovakije.

Bondscoach selecteert veertien Red Dragons voor oefenduels tegen Bulgarije

Andrea Anastasi, bondscoach van de Belgische volleymannen, heeft vandaag veertien Red Dragons geselecteerd voor de twee oefeninterlands in en tegen Bulgarije, zaterdag en zondag.

De veertien die vrijdag naar Varna afreizen, zijn Sam Deroo, Bram Vandendries, Hendrik Tuerlinckx, Stijn D'Hulst, Igor Grobelny, Lowie Stuer, François Lecat, Kevin Klinkenberg, Pieter Verhees, Simon Vandevoorde, Jelle Ribbens, Matthias Valkiers, Tomas Rousseaux en Pieter Coolman.

De matchen kaderen in de voorbereiding op het WK 2018, dat in september in Italië en Bulgarije wordt georganiseerd. De Dragons spelen in Firenze in groep A tegen Argentinië (12/09), gastland Italië (13/09), Slovenië (15/09), Japan (16/09) en de Dominicaanse Republiek (17/09).