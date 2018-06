Yellow Tigers verliezen van Brazilië Redactie

12 juni 2018

19u59

Bron: Belga 0

De Belgische volleyvrouwen hebben hun dertiende duel in de Women's Nations League in het Italiaanse Eboli niet kunnen winnen. De Yellow Tigers (FIVB 13) verloren van Brazilië (FIVB 4) met 3-1: 25-15, 25-14, 21-25, 25-23.

België staat in de stand op de dertiende stek met negen punten. Ons land is op twee speeldagen van het einde van de competitie al zeker van het behoud in de Nations League. De Tigers nemen het in Italië nog op tegen het gastland (FIVB 7, 13 juni) en Thailand (FIVB 16, 14 juni).