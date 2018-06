Yellow Tigers verliezen met 3-1 van Polen in Women's Nations League TLB

07 juni 2018

23u11

Bron: Belga 0 Meer Sport Een dag na hun 3-0 zege tegen Argentinië (FIVB 11) hebben de Yellow Tigers in hun twaalfde duel in de Women's Nations League in het Poolse Bydgoszcz met 3-1 (22-25, 25-22, 27-25 en 25-14) verloren van het gastland. De Belgische vrouwen wonnen de eerste set, maar nadien ging het bergafwaarts.

België trad aan met Britt Herbots, Celine Van Gestel, Kaja Grobelna, Marlies Janssens, Ilka Van de Vyver, Silke Van Avermaet en Jodie Guilliams als libero. Nathalie Lemmens, Laure Flament en Manon Stragier vielen in.

België staat momenteel dertiende in de tussenstand, met negen punten. Polen is negende, met zeventien punten. De Yellow Tigers wonnen drie van hun twaalf ontmoetingen, maar twee tegen Challengerteams (Dominicaanse Republiek en Argentinië). De Dominicaanse Republiek is momenteel veertiende, met acht punten. Argentinië is zestiende en laatste zonder punten. Het Challengerteam (Polen, België, Dominicaanse Republiek of Argentinië) dat het het minst goed doet, speelt een play-off tegen de winnaar van de Challenger Cup om een ticket voor de volgende editie van de Nations League. De overige landen in de Nations League kunnen niet zakken.

De laatste etappe gaat door in het Italiaanse Eboli. Daar nemen de Belgen het volgende week op tegen Brazilië (FIVB 4, 12 juni), Italië (FIVB 7, 13 juni) en Thailand (FIVB 16, 14 juni).