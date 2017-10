Yellow Tigers treffen Israël, Slovenië en IJsland in EK-kwalificaties 15u53

België is in de voorronde van het EK volley 2019 voor vrouwen ingedeeld in een poule met Israël, Slovenië en IJsland. Dat is het resultaat van de loting in Luxemburg.

Het EK 2019 wordt gespeeld in vier landen (Turkije, Polen, Hongarije, Tsjechië) en er nemen 24 ploegen aan deel. België (CEV 7) werd ingedeeld in groep A met Israël (CEV 23), Slovenië (CEV 25) en IJsland (CEV 41). Er wordt tijdens de kwalificaties gespeeld in zes groepen van vier ploegen en de eerste twee van elke reeks zijn geplaatst voor het EK.



Naast de vier organiserende naties zijn al acht landen zeker van een ticket op basis van hun resultaat op het EK 2017. Dat zijn Servië, Nederland, Azerbeidzjan, Italië, Rusland, Wit-Rusland, Duitsland en Bulgarije. De Yellow Tigers verloren op het EK in Azerbeidzjan hun drie groepsduels. De EK-kwalificaties (met heen- en terugmatchen) beginnen op 15 augustus 2018. De andere speeldata zijn 18-19/08, 22/08, 25-26/08, 5-6/01/2019 en 9/01/2019.