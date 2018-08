Yellow Tigers spelen zwak IJsland in de vernieling Redactie

15 augustus 2018

21u38

Bron: Belga 0 Meer Sport De Belgische nationale vrouwenvolleyploeg is avond in de Lange Munte in Kortrijk zijn kwalificatiecampagne voor het EK van 2019 gestart met een klinkende zege. De Yellow Tigers klopten een zwak IJsland met 3-0 (25-4, 25-8 en 25-10).

IJsland had in de eerste set helemaal niets in de pap te brokken, en de Tigers wonnen met 25-4. België ging in set twee op hetzelfde elan door, en trok ook hier ruim aan het langste eind (25-8).

Na een derde set, die eindigde op 25-10, stelden de Belgische vrouwen de eindzege veilig. De partij duurde amper 59 minuten.

Voor de kwalificaties zit België in poule A samen met Slovenië, Israël en IJsland. De eerste twee teams van elke groep plaatsen zich voor het EK dat in 2019 plaatsvindt in vier landen: Turkije, Polen, Hongarije en Slovakije.

Na de partij tegen IJsland werken de Tigers deze maand nog drie wedstrijden af: een thuiswedstrijd tegen Slovenië (22/08 in Deurne), en uitmatchen tegen Israël (19/08) en Slovenië (25/08). De laatste twee duels worden begin volgend jaar afgewerkt. Dan ontvangt het team van bondscoach Gert Vande Broek Israël en maakt het de verplaatsing naar IJsland.

Meer over IJsland

sport

sportdiscipline

volleybal

IJsland

Slovenië

België

EK