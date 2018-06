Yellow Tigers sluiten toernooi af met winst tegen Thailand XC

14 juni 2018

19u39

Bron: Belga 0 Meer Sport De Belgische nationale volleyvrouwen (FIVB 13) hebben in het Italiaanse Eboli hun slotwedstrijd in de Women's Nations League gewonnen. De Yellow Tigers haalden het met 3-1 van Thailand (FIVB 16). De setstanden waren 26-24, 23-25, 25-20 en 25-21 na twee uur wedstrijd.

Voor het team van coach Gert Vande Broek was het vijftiende en laatste partij in deze allereerste Women's Nations League. Die vervangt de World Grand Prix.

België won in totaal vier keer (ook nog tegen Zuid-Korea, Dominicaanse Republiek en Argentinië) en ging elf keer onderuit. De Tigers waren al langer zeker van het behoud omdat alleen de zestiende en laatste degradeert.

De finaleronde met zes wordt eind juni in het Chinese Nanjing gespeeld. Naast gastland China starten er de Verenigde Staten, Brazilië, Servië, Nederland en Turkije.