Yellow Tigers sluiten kwalificatiecampagne EK af met nieuwe monsterzege tegen IJsland MH

09 januari 2019

19u06

Bron: Belga 0 Meer Sport De Belgische volleyvrouwen hebben vandaag ook hun zesde en laatste kwalificatiewedstrijd voor het EK later dit jaar (23 augustus - 8 september) gewonnen. De Yellow Tigers (CEV 7) versloegen een enorm zwak IJsland in Reykjavik met 3-0. De setstanden waren 25-4, 25-7 en 25-6. De partij duurde amper 50 minuten.

België, dat IJsland ook in de heenmatch een stevige oplawaai verkocht (3-0 met samengetelde setstanden 75-22), was al eerder zeker van een EK-ticket. De Tigers wonnen elke wedstrijd en gaven geen enkele set weg. België sluit de groep dus af met het perfecte rapport van achttien punten. Slovenië (9 ptn) en Israël (6 ptn) volgen, voor een puntenloos IJsland. Later vandaag kijken Israël en Slovenië mekaar in de ogen. De top twee van de groep mag naar het EK.

Het EK vindt van 23 augustus tot 8 september voor het eerst plaats in vier landen: Turkije, Polen, Hongarije en Slovakije. Het aantal deelnemers werd uitgebreid van 16 naar 24. Op het EK van 2017 in Azerbeidzjan en Georgië eindigde België, bronzenmedaillewinnaar in 2013, teleurstellend laatste in zijn groep, na nederlagen tegen Nederland, Tsjechië en Servië.

