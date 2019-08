Yellow Tigers openen EK met klinkende zege tegen Oekraïne LPB

23 augustus 2019

15u22 0 Volleybal De Yellow Tigers zijn het EK volley gestart met een klinkende zege tegen Oekraïne. De troepen van Gert Vande Broeck hadden in het Poolse Lodz geen kind aan Oekraïne, dat met een droge 3-0 moest afdruipen. De setstanden waren 25-10, 25-19, 25-22.

Morgen om 18 uur staat het tweede groepsduel op het programma voor de Tigers, tegen Slovenië. Daarna volgen nog wedstrijden tegen Italië (26/8, 18 uur), Portugal (27/8, 18 uur) en gastland Polen (28/8, 17.30 uur). De eerste vier van elke poule stoten door naar de achtste finales.

De Belgische volleyvrouwen veroverden in 2013 Europees brons. In 2015 werden ze in eigen land zesde. Op het laatste EK, in 2017 in Georgië en Azerbeidzjan, eindigden de Tigers ontgoochelend laatste in hun poule.

Eerder deze maand trad België aan op het olympisch kwalificatietoernooi in het Italiaanse Catania. Na nederlagen tegen Nederland en Italië en winst tegen Kenia grepen ze naast een ticket voor Tokio 2020. In januari krijgen de troepen van Vande Broek een nieuwe olympische kans in een Europees kwalificatietoernooi.