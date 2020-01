Yellow Tigers moeten olympische droom opbergen na verlies in thriller tegen Turkije Redactie

10 januari 2020

19u26

Bron: Belga 0 Volleybal De Belgische volleyvrouwen moeten een kruis maken over de Olympische Spelen in Tokio. De Yellow Tigers (CEV 12) verloren op het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) in het Nederlandse Apeldoorn hun derde en laatste poulewedstrijd tegen Turkije (CEV 2) met 3-2 (25-20, 25-15, 20-25, 22-25 en 15-10).

De Tigers stonden tegen de sterke Turkse vrouwen met de rug tegen de muur, want enkel een zege hield de hoop op een olympisch ticket levend. De Belgen moesten echter van meet af de wet van de sterkste ondergaan. Turkije won de twee eerste sets vlot en liet België op geen moment in de partij komen. Nadien rechtten de Tigers dan toch de rug, met winst van set drie. Turkije sloeg aan het twijfelen en België pakte ook de vierde set. In de beslissende vijfde set namen de Turken dan toch weer de bovenhand voor de eindwinst.

België opende het OKT woensdag met een zuur 1-3-verlies (31-33, 24-26, 26-24 en 22-25) tegen Duitsland (CEV 7). Donderdag volgde een 3-1-zege (20-25, 28-26, 25-16 en 25-22) tegen Kroatië (CEV 9). De Tigers van bondscoach Gert Vande Broek sluiten de groepsfase af op een derde plaats met vier punten, net achter Turkije (5 ptn). Duitsland (9 ptn) klopte eerder vandaag Kroatië met 3-0 (25-15, 25-17 en 25-23) en wint de poule met een perfect rapport. De Kroatische vrouwen moeten puntenloos weer naar huis.

De top twee van de poule bereikte de halve finales, die zaterdag plaatsvinden. Alleen de winnaar van de finale, die zondag doorgaat, mag komende zomer naar Japan afreizen. In de andere poule plaatsten Nederland (CEV 2) en Polen (CEV 10) zich al voor de halve finales. Azerbeidzjan (CEV 5) en Bulgarije (CEV 8) sneuvelden.

Vorig jaar grepen de Tigers naast olympische kwalificatie op het intercontinentaal toernooi in Italië. Ze verloren er met 0-3 van Nederland en Italië, dat zich voor Tokio plaatste, en wonnen met 3-0 van Kenia. Naast Italië wisten Servië, China, de Verenigde Staten, Brazilië en Rusland al een olympisch ticket te veroveren. Ook gastland Japan is al zeker van deelname. Op de continentale OKT's worden nog vijf tickets verdeeld.

