Yellow Tigers maatje te klein voor Italië MMP

26 augustus 2019

20u30

Bron: Belga 0 Volleybal Na 3-0-zeges tegen Oekraïne (CEV-19) en Slovenië (CEV-8) hebben de Yellow Tigers (CEV-7) maandag in het Poolse Lodz een eerste nederlaag geleden op het EK vrouwenvolleybal. Vicewereldkampioen Italië (CEV-4) bleek met 3-0 een maatje te groot. De setstanden waren 25-18, 25-21 en 25-23.

Coach Gert Van De Broek startte met Britt Herbots, Celine Van Gestel, Kaja Grobelna, Dominika Sobolska, Marlies Janssens, Ilka Van De Vyver en libero Britt Ruysschaert en liet Elise Van Sas, Dominika Strumilo, Karolina Goliat, Silke Van Avermaet en Jodie Guilliams invallen. Herbots was met 10 punten de topscorer bij de Belgen. Voor Italië maakte Paola Ogechi Egonu er 28.

België is voorlopig derde in groep B, na Italië en Polen. Dinsdag nemen de Tigers het tegen hekkensluiter Portugal (CEV-16) op, woensdag is Polen (CEV-5) de tegenstander. De eerste vier van de groep plaatsen zich voor de achtste finales.