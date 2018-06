Yellow Tigers lijden tegen Duitsland achtste nederlaag in Women's Nations League volley YP

05 juni 2018

20u35

Bron: Belga 0 Meer Sport In hun tiende wedstrijd van de Women's Nations League volley hebben de Yellow Tigers (FIVB-13) vandaag een achtste nederlaag geleden. In het Poolse Bydgoszcz moesten ze met 3-1 het onderspit delven voor Duitsland (FIVB-13). De setstanden waren 25-19, 25-21, 22-25 en 25-23.

Gert Vanden Broucke startte met Britt Herbots, Nathalie Lemmens, Celine Van Gestel, Kaja Grobelna, Marlies Janssens, Ilka Van de Vyver en libero Jodie Guilliams en bracht Laure Flament, Silke Van Avermaet, Manon Stragier en Lise Neyt in.

Met twee zeges blijft België vijftiende en voorlaatste in de stand. Woensdag en donderdag spelen de Tigers cruciale wedstrijden tegen Argentinië (FIVB-11) en Polen (FIVB-22). Dat zijn net als België challenger deelnemers. Het laagst gerangschikte land van de vier challengers (met ook nog de Dominicaanse Republiek) speelt een barrageduel tegen de winnaar van de Challenge Cup om een plaats in de volgende editie van de Nations League. Momenteel is Argentinië, dat nog geen wedstrijd kon winnen, de pineut.