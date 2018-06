Yellow Tigers kunnen geen vuist maken tegen Italië Redactie

13 juni 2018

21u33

Bron: Belga 0

De Belgische volleyvrouwen (FIVB 13) hebben in het Italiaanse Eboli met 3-0 verloren van Italië (FIVB 7). De setstanden waren 25-22, 25-18, 25-19. Voor de Yellow Tigers was het hun veertiende en voorlaatste duel in de Women's Nations League. Ze waren na drie zeges al zeker van het behoud. Dinsdag ging het team van coach Gert Vande Broek met 3-1 onderuit tegen Brazilië, morgen volgt nog een slotmatch tegen Thailand (FIVB 16).