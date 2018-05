Yellow Tigers kansloos onderuit tegen Servië XC

30 mei 2018

22u12

Bron: Belga 0 Meer Sport De Belgische nationale volleybalvrouwen (FIVB-13) hebben in Kraljevo hun achtste wedstrijd van de Women's Nations League met 0-3 verloren van Europees kampioen Servië (FIVB-3). De setstanden waren 20-25, 16-25 en 14-25.

Coach Gert Vande Broek liet Celine Van Gestel, Britt Herbots, Marlies Janssens, Karolina Goliat, Silke Van Avermaet, Ilka Van De Vyver en libero Lisa Neyt aan de wedstrijd beginnen. Nathalie Lemmens, Kaja Grobelna en Jodie Guilliams vielen in bij de Yellow Tigers.

België is een challenger deelnemer, net als de Dominicaanse Republiek, Argentinië en Polen. Het laagst gerangschikte land van die vier speelt een barrageduel tegen de winnaar van de Challenge Cup om een plaats in de volgende editie van de Nations League. Voorlopig is Argentinië, dat nog niet kon winnen, de pineut en ook Polen staat achter België.