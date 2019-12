Yellow Tigers in Nations League tegen Nederland, Duitsland en Rusland Redactie

24 december 2019

15u02

Bron: Belga 0 Volleybal De Yellow Tigers spelen komend jaar in de groepsfase van de Nations League bij de vrouwen tegen Nederland (19 mei), Rusland (20 mei) en Duitsland (21 mei), zo werd bekendgemaakt. De wedstrijden worden in het Nederlandse Apeldoorn afgewerkt.

De zestien deelnemende landen aan de Nations League spelen ieder vijftien poulewedstrijden, verdeeld over vijf driedaagse toernooien. In de Final Six - met daarin de top vijf en de organisator - wordt vervolgens van 1 tot 5 juli in China gestreden om de medailles. Vorige zomer werd België in de Turkse hoofdstad Ankara met acht zeges en zeven nederlagen zevende op zestien landen, waarmee ze zich ruimschoots verzekerden van het behoud.

Begin volgend jaar werken de Belgische volleyvrouwen eerst nog een olympisch kwalificatietoernooi (OKT) af in Apeldoorn. Ze zijn in poule B ingedeeld met Duitsland, Kroatië en Turkije. De Tigers beginnen op woensdag 8 januari met een wedstrijd tegen Duitsland, op donderdag 9 januari nemen ze het op tegen de Kroaten, een dag later staat het duel met Turkije op het programma.

De top twee van de poule stoot door naar de halve finales. In de andere groep treden gastland Nederland, Azerbeidzjan, Bulgarije en Polen aan. De winnaar van het OKT pakt een ticket voor de Spelen in Tokio.

Eerder dit jaar grepen de Yellow Tigers naast olympische kwalificatie op het toernooi in Italië. Ze verloren er met 0-3 van Nederland en Italië, dat zich voor Tokio plaatste, en wonnen met 3-0 van Kenia.