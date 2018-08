Yellow Tigers hebben in tweede EK-kwalificatieduel geen kind aan Israël Redactie

19 augustus 2018

22u37

Bron: Belga 0 Meer Sport In hun tweede EK-kwalificatiewedstijd hebben de Yellow Tigers (CEV-7) in Ra'anana moeiteloos met 0-3 gewonnen van Israël (CEV-23). De setstanden waren 11-25, 6-25 en 11-25.

België startte met Britt Herbots, Laura Heyrman, Celine Van Gestel, Kaja Grobelna, Marlies Janssens, Ilka Van de Vyver en libero's Lisa Neyt en Jodie Guilliams. Jutta Van de Vyver en Karolina Goliat kwamen in.

Afgelopen woensdag wonnen de Tigers in Kortrijk al met 3-0 van IJsland (CEV-41). Woensdag ontvangt het team van coach Gert Vande Broek Slovenië (CEV-25) in Deurne, drie dagen later staat de terugwedstrijd in Slovenië op het programma. De thuismatch tegen Israël en de uitwedstrijd tegen IJsland worden pas begin volgend jaar afgewerkt. De eerste twee van de groep plaatsen zich voor het EK in Turkije, Polen, Hongarije en Slovakije.