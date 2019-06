Yellow Tigers blijven maar stunten: ook Nederlandse volleydames voor de bijl YP

11 juni 2019

21u33

Bron: Belga 0 Volleybal Een week na hun stuntzeges tegen Rusland (FIVB-5) en wereldkampioen Servië (FIVB-1), hebben de Yellow Tigers (FIVB-19) vandaag in Stuttgart ook van Nederland (FIVB-7) gewonnen in de Nations League Volley. Ze haalden daarbij een 0-2 achterstand op. Het werd 22-25, 23-25, 25-17, 25-19 en 15-10.

Coach Gert Vande Broek startte met Britt Herbots, Kaja Grobelna, Marlies Janssens, Celine Van Gestel, Dominika Sobolska, Ilka Van de Vyver en libero Jodie Guilliams en liet Anna Valkenborg, Jutta van De Vyver, Karolina Golliat, Britt Rampelberg en Nathalie Lemmens invallen. Grobelna torende met liefst 32 punten ver boven de rest uit, al leverde Herbots met 17 punten ook een aardige bijdrage.

Na zes zeges en vier nederlagen zijn de Belgen nu zevende op zestien landen. Woensdag nemen ze het in Stuttgart op tegen Duitsland (FIVB-15), donderdag is de Dominicaanse Republiek (FIVB-10) de tegenstander. Volgende week (18-20 juni) staan er in Ankara nog wedstrijden tegen Turkije (FIVB-12), Italië (FIVB-8) en Brazilië (FIVB-4) op het programma. Daarna speelt de top zes de eindronde in het Chinese Nanjing. Om ook volgend jaar bij de elite uit te komen moeten de Belgen minstens één van de andere drie challengers (Bulgarije, Polen en de Dominicaanse Republiek) achter zich laten. Momenteel staan alleen de Polen voor de Belgen.