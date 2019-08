Yellow Tigers beuken met zege tegen Portugal poort naar achtste finales open Redactie

27 augustus 2019

19u59

Bron: Belga 0 Meer sport De Belgische volleyvrouwen hebben de vierde wedstrijd op het EK gewonnen en zijn zo zeker van een plaats in de achtste finales. De Yellow Tigers (FIVB 19) klopten in het Poolse Lodz Portugal (FIVB 52) in poule B met 3-1. De Tigers domineerden, al gaven ze de tweede set wel te makkelijk weg. De setstanden waren: 25-13, 24-26, 25-20 en 25-11.

De Tigers openden met twee vlotte 3-0 zeges tegen Oekraïne (FIVB 52) en Slovenië (FIVB 39). Nadien moesten ze met 3-0 hun meerdere erkennen in het sterke Italië (FIVB 8). Woensdag sluit België de groepsfase af met een duel tegen Polen (FIVB 26).

België heeft negen punten, net als Italië en Polen die een partij minder tellen. Slovenië (3 ptn), Oekraïne en Portugal (elk 0 ptn) volgen. België is al zeker van een plaats in de top vier van de poule die doorstoot naar de achtste finales.

De Belgische volleyvrouwen van bondscoach Gert Vande Broek haalden in 2013 Europees brons. In 2015 werden ze in eigen land zesde. Tijdens het laatste EK, in 2017 in Georgië en Azerbeidzjan, eindigden de Tigers ontgoochelend laatste in hun poule. Servië versloeg toen in de finale Nederland.

Eerder deze maand trad België aan op het olympisch kwalificatietoernooi in het Italiaanse Catania. Na nederlagen tegen Nederland en Italië en winst tegen Kenia grepen ze naast een ticket voor Tokio 2020. In januari krijgen de troepen van Vande Broek een nieuwe olympische kans in een Europees kwalificatietoernooi.

