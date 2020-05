Wreed dilemma beslecht drama op zee: gewezen profworstelaar (39) verdrinkt, zijn tienerzoon gered ODBS

Bron: ESPN 0 Meer sport Drama op het Californische Venice Beach. Shad Gaspard (39), een voormalig professioneel worstelaar, en zijn zoontje Aryeh (10) raakten zondagnamiddag door de sterke stroming in het water in de problemen, gisteren is het levenloze lichaam van de vader aangespoeld. Het was het eerste weekend dat de stranden in Los Angeles opnieuw open mochten na de lockdown.

Net als enkele andere zwemmers werden Gaspard en zijn zoon verrast door een sterke stroming in het water afgelopen zondag. Ze bevonden zich op 46 meter van de kust toen een grote golf hen overspoelde. “Die deed hen verder in de stroming belanden en zo in de ‘impact zone’”, aldus het statement van de politie van Los Angeles op maandag. “De beste manier om dat te omschrijven, is alsof je vooraan in een wasmachine zit”, zegt strandwachter Kenichi Haskett. “De golven blijven op je afkomen en halen je steeds weer naar beneden. Ik heb zo al enkele reddingsacties meegemaakt. Je denkt dat je gaat sterven. Het waren golven van bijna twee meter hoog. De stroming was zo snel en hard, dat Shad en zijn zoon zich al snel tot 200 meter van de kustlijn bevonden.”

De lifeguard die de twee probeerde te redden, gooide hen een soort van smalle maar lange reddingsboei toe. “Maar omdat de golven simpelweg te hoog waren, konden ze zich daar niet aan vasthechten”, aldus Hackett. Dat zadelde de redder, die zelf een tienerzoon heeft, met een verschrikkelijk dilemma op: eerst de jongen of de vader. “Op basis van de grootte van de man en de extreme omstandigheden in het water... maar dit zijn keuzes die je als redder nooit wil maken. ‘Neem mijn zoon’, riep de man hem toe.” De jongen kon gered worden en in veiligheid gebracht. “Mijn vader zei me dat ik me op hem moest afdrukken om tot bij die redder te geraken”, zegt Steve Smith, die als reddingswerker van Rescue 63 snel ter plekke was. “Dat bleef hij maar zeggen: vader zei me dat ik me op hem moest afdrukken’”.

De jongen bleek ongedeerd. Maar nadat de redder zich opnieuw richting Chad Gaspard begaf, zag die hoe de gewezen WWE-vechter (World Wrestling Entertainment) door een nieuwe golf weer onder water geduwd werd richting de impact zone. Daarna zag niemand hem nog terug, ondanks de zoekacties van duikers en de kustwacht. Gisteren spoelde het lichaam aan en geïdentificeerd als Chad Gaspard. Zijn vrouw Siliana bedankte dinsdag al de autoriteiten voor hun snelle optreden en de fans voor de steunbetuigingen.

Gaspard raakte vooral bekend in het WWE als de helft van het duo ‘Cryme Tyme’ samen met zijn partner JTG. Ze deden vooral mee in zogenaamde tagwedstrijden, waarbij je elkaar in de ring laat aflossen door kort contact. In 2010 stopte hij met de sport, waarna Gaspard enkele kleinere rollen had in tv-series en films, zoals de komedie van Kevin Hart in 2015, ‘Get Hard’.

