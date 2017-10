Worstelaar die van dit soort sprongen handelsmerk maakt, komt er bekaaid vanaf Hans Op de Beeck

12u20 0 rv Meer Sport Toen WWE (World Wrestling Entertainment, 's werelds grootste worstelorganisatie) aankondigde dat Shane McMahon in een 'Hell in a Cell'-kamp in pay-per-view zou uitkomen, wisten de fans dat ze waar voor hun geld zouden krijgen. Eentje uit de categorie 'probeer dit niet thuis'.

Vorig jaar in WrestleMania pakte McMahon uit met een sprong van boven op de cel, in zijn kamp tegen The Undertaker. Elleboog vooruit. De WWE-veteraan kon nipt zijn hachje redden, McMhahon landde op de tafel waar de presentator zijn ding deed. Gisteren deed McMahon haast net hetzelfde in zijn kamp tegen Kevin Owens. De twee begaven zich op hetzelfde moment naar het dak van de cel, maar Owens werd door McMhan ten val gebracht en belandde op een tafel. In plaats van gebruik te maken van de situatie en Owens snel uit te tellen, trok McMahon verder naar de top van de meer dan zes meter hoge 'Hell in a Cell'. (lees hieronder verder)

The match has just begun, and @shanemcmahon is ALREADY taking flight! @FightOwensFight #HIAC pic.twitter.com/MbnGznXwzF WWE Universe(@ WWEUniverse) link

rv

Opniew elleboog vooruit naar beneden. Tot plots Sami Zayn, net de eeuwige rivaal van Owens, op de proppen kwam om hem net op tijd weg te trekken en zijn hachje te redden. McMahon daarentegen, die vliegt in zijn val los door de tafel. Waarna hij op een draagberrie wordt afgevoerd. Het laatste beeld dat de kijkers te zien kregen, was McMahon die nog even de duim omhoog stak.







WHAT IS HAPPENING??!??! @SamiZayn just HELPED @FightOwensFight take down a helpless @shanemcmahon! #HIAC pic.twitter.com/FiIAC00fGM WWE(@ WWE) link