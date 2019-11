Work-out verbannen NFL-speler zorgt voor controverse in Amerika: zien we Kaepernick nog terug? Frank Dekeyser

21 november 2019

11u53 0 NFL Three years gone by. Quarterback Colin Kaepernick (32) - notoir burgerrechtenactivist - mocht vorige week aan geïnteresseerde clubs laten zien wat hij nog waard is. Maar of ze hem ooit nog een contract aanbieden...

Rewind naar 2016. Kaepernick verdeelde Amerika en de NFL door te knielen tijdens het Amerikaanse volkslied. De puriteinse Amerikanen en nationalisten spraken schande, anderen vonden het gepast. ‘Kap’ wilde op die manier protesteren tegen politiegeweld en ongelijke behandeling van zwarte Amerikanen. Een politiek statement dat navolging kreeg en nog steeds krijgt.

Maar het zorgde ook voor een hevige discussie. Eentje waar toenmalig presidentskandidaat Donald Trump zich niet onbetuigd liet. “Wat Kaepernick doet is ‘a terrible thing’, hij moet misschien een land zoeken waar hij zich beter voelt.” Op dat moment was Kaepernick quarterback van de San Francisco 49'ers - een team dat hij in 2013 naar de Superbowl leidde.

1 januari 2017 speelde hij zijn laatste wedstrijd in de NFL. Daarna werd hij free agent en wilde geen enkel team hem nog contracteren. Weggezet als een parasiet. “Een samenzwering”, vond de quarterback die een rechtszaak aanspande tegen de NFL. Kaepernick vermoedde dat zijn activisme aan de grondslag lag van zijn ‘verbanning’.

Maar helemaal uit beeld verdween Kaepernick nooit. Nike koos hem als boegbeeld voor een campagne, hij ontpopte zich steeds meer tot een burgerrechtenactivist. Begin dit jaar werd er een overeenkomst gevonden tussen de NFL en ‘Kap’. Het bedrag werd niet bekendgemaakt, maar het zou gaan om ettelijke miljoenen.

En toch verbaasde het dat de NFL de voormalige quarterback een voorstel deed om vorige week auditie te doen voor geïnteresseerde clubs. Een try-out. Om te laten zien wat hij nog in zich heeft, om te tonen wat hij nog waard is. Kan hij het niveau van de National Football League überhaupt nog aan?

Jay-Z

Een test die volgens bepaalde media zou ingegeven zijn door Jay-Z. Het hip-hopicoon en eigenaar van marketinggigant Roc Nation adviseert de NFL over sociale kwesties én hij heeft zijn ambitie uitgesproken om teameigenaar te worden. De try-out was dan weer voer voor critici. Op een zaterdag, daags voor de drukke Football Sunday, zonder de aanwezigheid van media.

En dus liet Kaepernick nogmaals zijn tanden zien. Een uur voor de test veranderde hij de locatie in Atlanta. Veel scouts apprecieerden dat niet en vertrokken, journalisten mochten plots wel komen kijken. De test was te volgen via livestreams. Goed voor de PR.

Kaepernick liet zien dat zijn talent niet verdwenen is - hij maakte een uitstekende indruk, zijn arm had niet aan kracht ingeboet - en hij zegt zelf klaar te zijn voor een comeback in de NFL. “Afwachten of de teams blijven wegrennen”, zei hij achteraf. “De eigenaars moeten niet bang meer zijn.” Maar of er een NFL-team is die het echt aandurft om de quarterback te contracteren...

De vraag zal zijn wat hij voor de wedstrijd gaat doen bij het horen van het Amerikaanse volkslied. Knielen of niet?