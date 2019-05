Wordt dit een van de olympische blikvangers? ‘Quadzilla’ ruilt atletiek voor rugby TV

23 mei 2019

12u59

Bron: Sidney Morning Herald 0 Rugby Tegenstanders zijn gewaarschuwd, want er is een nieuwe sprintbom gedropt in rugbyland. Trae Williams, die omwille van zijn enorme quadriceps als ‘quadzilla’ door het leven gaat, voegt zich bij de Australia Seven, die volgend jaar deelneemt aan de Olympische Spelen. Hij is de vierde snelste man in het land en staat met zijn 22 jaar gekend als een groot talent.

Het Australische rugby heeft een grote stap gezet richting de Olympische Spelen in Tokyo volgend jaar door één van de snelste mannen van het land, Trae Williams, vast te leggen met een sevens-contract tot en met 2021. De sevens zijn aparte toernooien van de Wereld Rugby Bond waarin teams het met zeven spelers tegen elkaar opnemen in één speelhelft die zeven minuten duurt. De spelregels zijn quasi dezelfde als bij een gewone rugbypartij. Sinds 2016 (in Rio, red.) maken ze tijdens de Olympische Spelen opnieuw gebruik van deze leuke variant. Toen pakte Fiji de gouden medaille en greep Australië naast het podium.

Maar met Trae Williams hebben de Australiërs er nu een echte krachtpatser en sprintbom bij. De bijnaam ‘Quadzilla’, door zijn imposante quadriceps, verkreeg de twintiger niet voor niets. Op de Australische atletiekkampioenschappen vorig jaar liep hij nog 100 meter in 10.10 seconden, een persoonlijk record. Daarmee is Williams de vierde snelste spurter in Australië, maar dé snelste in rugbyland. Die eer was voor hem weggelegd voor de Amerikaan Carlin Isles die 0.03 (10.13sec in 100m) seconden trager loopt dan de Australiër. Vorige week vertegenwoordigde Williams Australië nog op de IAAF World Relay in Japan, maar hij ziet verder geen toekomst in de atletieksport. “Ze kwamen naar mij toe met de vraag of ik geïnteresseerd was om wat ballen te smijten en te kijken hoe het me zou vergaan”, vertelde Williams aan de Sidney Morning Herald. “Ik twijfelde niet en ging naar Sydney om er enkele testen te doen met Tim Walsh (de coach, red.). De staf was behoorlijk gelukkig met wat ze te zien kreeg en zo is het verhaal begonnen.”

Williams genoot al enige ervaring in de sport bij vroegere schoolteams. Zo speelde hij rugby op schoolniveau in Brisbane en was hij actief in de Rugby League. Pas nadien maakte hij de overstap naar de spurtnummers in het atletiek, dat hij nu alweer verlaat voor een nieuwe uitdaging in zijn geliefde sport. “Ik heb altijd van rugby gehouden en de sport gevolgd. Daarom mocht ik deze olympische kans niet laten liggen. Ik kon geen nee zeggen.” Op de Olympische Spelen wil hij er meteen staan. “Ik ga mijn uiterste best doen om een ware last te zijn voor de verdedigers aan de buitenkant.”

Niet enthousiast

Toch is niet iedereen even enthousiast over de switch van Williams naar het rugby. De topman van de Australische atletiek, Darren Gocher, vindt het spijtig dat Williams nu niet meer op een atletiekpiste te zien zal zijn. “Het is spijtig dat Trae ons verlaat, maar hij is een geweldig persoon en een zeer getalenteerde atleet. We wensen hem het allerbeste toe in het vervolg van zijn sportcarrière en danken hem voor zijn fantastische bijdrage aan het imago van de Australische atletiek.”