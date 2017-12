Woods viert rentree met negende plaats Redactie

Bron: ANP 0 AFP Meer Sport Tiger Woods (41) is als negende geëindigd op zijn eigen golftoernooi, de Hero World Challenge. De Amerikaanse golfheld vierde zijn rentree op de Bahama's na tien maanden blessureleed.

De winst ging verrassend naar Rickie Fowler. De Amerikaan liep een fantastische slotronde van 61 slagen. Zijn landgenoot Charly Hofman stelde teleur met een rondje van 72 slagen en moest genoegen nemen met een tweede plaats. De Brit Tommy Fleetwood eindigde als derde

Op de Bahama's kwamen achttien topspelers in actie. Woods was zelf gastheer van het invitatietoernooi met een prijzengeld 3 miljoen euro. Hij was lang uit de roulatie wegens een slepende rugblessure.

